‘Queremos dominar el ritmo de juego y someter al rival’: Guimarães

Casi un entrenamiento por los puntos fue el partido de este martes, en el cierre de la décima fecha, donde Atlético Nacional superó por 5-0 a Alianza Petrolera. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães analizó el rendimiento de sus dirigidos, quienes volvieron al triunfo y el arco en cero tras dos jornadas.



“Tenemos una maratón de partidos este mes y queremos darles minutos a todos. Este podía ser un partido para que muchos sumaran minutos de juego y con Jefferson (Duque) pensamos en tenerlo en una parte del partido, por eso retiré del campo a Jonatan (Álvez)”, precisó el técnico brasileño.



En cuanto al desempeño de Jonatan Álvez, quien se apuntó en el marcador con doblete, Alexandre comentó que “para nosotros, hemos estado dándole continuidad a Jonatan (Álvez) y a Jefferson (Duque), pensando en la seguidilla de partidos, lo queremos tener muy bien. Analizando los números, él estaba muy bien, cuenta con una historia de gol y era una cuestión de mantener la calma. Alguna vez leí unas declaraciones de Ruud Van Nistelrooy con Gonzalo Higuaín, Higuaín le dijo a él, que los delanteros son como las botellas de salsa de tomate, le pegas, le pegas y no sale, pero cuando pegas y abres, sale el chorro de salsa y así pasó. Es un jugador muy querido por todos en el equipo, seguramente va a estar más tranquilo”.



Además, “usualmente, cuando jugamos en casa, hemos aprovechado bien el ancho de la cancha. En este partido fue importante que Alex Castro tuviera juego durante los 90 minutos, es importante que tome confianza y vamos bien con él”.



En cuanto a las diferencias sobre el partido anterior, donde cayeron frente a Bucaramanga, el técnico explicó que “nosotros tuvimos mucho orden, en el último partido que perdimos nos faltó. Para este juego, con ese orden pudimos atacar mejor. Claro, hubo tramos del partido donde lo hicimos mejor, para poder mostrar el juego que ellos lo saben hacer. Durante casi todo el partido, empleamos más velocidad en la translación de la pelota y cuando bajamos la velocidad, desgastamos al rival. Esa es la idea, queremos dominar el ritmo de juego y someter al rival”.



Sobre la ausencia del volante Baldomero Perlaza y la inclusión de Sebastián Gómez desde el inicio, Guimarães resaltó que “Baldomero (Perlaza) tenía una sobrecarga y por eso le dimos descanso. Estoy contento con el juego de (Sebastián) Gómez, hizo un gran juego a la par de (Bryan) Rovira. Ya veremos si los seguimos ubicando a los dos juntos”.



El técnico habló sobre los otros jugadores que ingresaron de recambio en la etapa complementaria. “El hecho que entraran bien en este partido, significa la dedicación de los jugadores a lo largo de los entrenamientos. No es fácil entrar a jugar cuando hay un grupo base. También tiene que ver la planificación para que mantengan un ritmo de juego. Con la continuidad de los partidos, seguramente van a sumar más tiempo”.



Finalmente, se refirió al tema de Michael Chacón, quien no ha sido convocado en los últimos partidos y al parecer, contra Bucaramanga, el jugador se quedó dormido y perdió el vuelo. “Sobre Michael (Chacón), él reconoció su error, hablamos con él, recibió su castigo y ahora debemos pensar en poner el equipo más sano para el partido contra Águilas Doradas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8