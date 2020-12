Guimarães motivado por el grupo y la presión en Atlético Nacional

Luego de la pausa por las fiestas de navidad, Atlético Nacional avanza en su segunda fase de la pretemporada con miras al 2021. Andrés Andrade entrenó con normalidad junto al grupo, esta semana se deben integrar jugadores como Patricio Cucchi quien finalizó su vínculo con Independiente Santa Fe. El técnico brasileño Alexandre Guimarães se encuentra a gusto con el grupo a cargo y espera seguir diagramando la hoja de ruta para las competencias donde buscará ser protagonista.

“Estamos muy centrados en la preparación del grupo, de los jugadores que tenemos y del proyecto que queremos construir. Me siento muy bien, rodeado de verde y de montañas como en Costa Rica, además del cariño que la gente de Atlético Nacional me ha venido brindando. Estoy muy a gusto y he visto un enorme compromiso del grupo con el que estamos trabajando y es un aliciente para un cuerpo técnico nuevo”, indicó el DT en el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’ de Telemedellín.



Sobre el desafío de disputar la Copa Libertadores, Guimarães comentó que “es algo positivo clasificar a la Copa Libertadores, para eso es importante haber podido arrancar la pretemporada para no perder más tiempo. Estamos hablando con los directivos y para poder competir, necesitamos contar como mínimo con dos jugadores por puesto y después irlos ajustando con algunos otros jugadores juveniles. Con el calendario como está, debemos tener un buen plantel. Como objetivo, espero llevar a Nacional a pelear los títulos. El equipo lleva varios años sin llegar a estas instancias y tenemos la obligación que en el 2021 debemos disputar algo grande y ganarlo”.



En cuanto al trabajo, el ex DT de América de Cali señaló que “en estos primeros 10 días de trabajo, estamos imponiendo nuestros conceptos y creo que con los futbolistas que tenemos, hemos ido percibiendo que nos entienden el mensaje, especialmente por el compromiso que tienen con el club. Tenemos una gran ventaja y es que contamos con una base, conocía una gran parte del plantel porque ya los había enfrentado y muchos tenían conceptos de juego muy interesantes y eso es una ventaja para un cuerpo técnico que viene llegando”.



Aprovechando el diálogo con el entrenador brasileño nacionalizado costarricense, le preguntaron sobre algunos jugadores que han venido sonando en los últimos días como posibles incorporaciones; Esneyder Mena del Deportivo Pasto, el delantero panameño Gabriel Torres de Independiente del Valle y el central uruguayo Yonattan Rak, actualmente en el Montevideo City Torque. “No conozco ese jugador (Esneyder Mena), A Gabriel (Torres) lo conozco de la Selección de Panamá, lo tuve cuando él estaba en la sub 23, pero de venir acá tampoco. Yonatan Rak, estamos en el juego de las adivinanzas (risas). Es una de las posiciones que estamos buscando (defensa central), queremos tener algo concreto antes del 3 de enero”.



Finalmente, sobre la participación de los jóvenes, el estratega precisó que “en todos los equipos donde he estado, siempre le doy oportunidad a los jugadores jóvenes, que tengan como mínimo 500 minutos de juego. Eso significa que están preparados para una siguiente etapa. El jugador no va a tener la oportunidad porque es joven, sino porque se merece ese espacio”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8