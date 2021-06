Alejandro Restrepo pone como premisa el equilibrio en Nacional

Con el objetivo claro de lograr la Copa Colombia 2021 y la Liga II-2021, Atlético Nacional va por su segunda semana de pretemporada, en donde Alejandro Restrepo espera encontrar los sistemas de juego adecuados para lograr un equipo competitivo que retome el protagonismo en el fútbol colombiano.



Con la palabra equilibrio de premisa, el estratega antioqueño es optimista con el plantel que tiene. “Son desafíos que la vida te pone a las personas con preparación que, con trabajo y humildad, hay que saber aprovecharlas”, declaró el entrenador en diálogo con el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’.

Además, el técnico Restrepo indicó que “hemos visto muchas alternativas en estos días de entrenamiento. Ajustamos 12 sesiones de trabajo, contamos con jugadores de muchas funciones, hemos ensayado varias estructuras y poco a poco los muchachos van de nuevo agarrando esa forma deportiva. Todo encaminado hacia planes de juego, entrenamientos con balón, futbolizado todo, pero es prematuro para hablar de alguna estructura definida”.



Sobre la conformación del plantel, Restrepo señaló que “hombre por hombre, contamos con jóvenes de recorrido y jugadores de experiencia y recorrido en el fútbol. En lo personal, estoy tranquilo, en el club están inquietos y queremos tener a los mejores acá, pero hay riqueza y talento en este plantel. Queremos que el equipo tenga equilibrio, entienda muy bien todas las fases del juego, que podamos brindar espectáculo y en el momento sin balón, entiendan donde ubicarse y con el pasar de los partidos sea efectivo tanto en defensa como en ataque”.



En cuanto a las posibilidades que lleguen jugadores como Dorlan Pabón y Alexander Mejía, Alejandro precisó que “Venimos escuchando mucho sobre ellos (Dorlan Pabón y Alexander Mejía), conocemos su potencial, lo que fueron en el club y lo que pueden aportar. Pero en este momento no los tengo en el plantel y esa es la realidad”.



El estratega habló también sobre las ausencias en la práctica de fútbol y los jugadores que no continuarán en el equipo. “Fueron temas puntuales, Sebastián Gómez tuvo un dolor muscular, nada grave, Juan David Cabal tuvo un tema médico, tampoco grave y Danovis Banguero fue operado de su muñeca, lo estábamos cuidando en las últimas semanas y esta semana se va a reintegrar. De los que salen, Neyder Moreno ya está en Santa Fe, se le abrió una posibilidad para estar con ellos. Con Nicolás (Hernández) el club llegó a un acuerdo para que juegue en otro club y con Michael (Chacón) el club está buscando en lograr un acuerdo para su salida”.



Finalmente, el entrenador Restrepo confía en hacer un gran trabajo y dar ese salto de calidad del fútbol aficionado a lo profesional. “Conocemos bien en el grupo, en los últimos tres años he estado desde distintos lugares en el club, nos ocupa el día a día, que en cada sesión de entrenamientos vayan enfocados a ganar que es lo que queremos. En un club como Nacional hay que estar en instancias definitivas y buscar los objetivos de títulos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8