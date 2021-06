‘Queremos que sea un equipo ganador y valiente‘: Alejandro Restrepo

Con cerca de 15 sesiones de entrenamiento en pretemporada, Atlético Nacional prepara en su sede deportiva de Guarne, una idea de juego que permita ser un equipo ganador en el segundo semestre del 2021, donde afrontará la Liga y la Copa Colombia. El técnico Alejandro Restrepo ha venido destacando la riqueza de su plantel y confía en que se pueda dar una cohesión para conseguir los objetivos.

“Estoy contento de emprender este camino, en compañía de los jugadores y el cuerpo técnico, disfrutando de este proyecto que estamos construyendo y que podamos conseguir todos los objetivos”, precisó el entrenador Restrepo.



Además, el antioqueño recordó ese sentimiento verde que lo tiene desde niño, “todos los sueños son realizables, es un cargo en el que me veía primero como jugador, es el equipo del cual soy hincha, iba al estadio y lo veía campeón de la Copa Libertadores y otros títulos. En la vida la pasión, el trabajo, los sueños y la preparación van de la mano para lograr todas esas metas en la vida. No es simplemente nuestro sueño, sino el de los que me acompañan”.



Retomando el tema de la pretemporada, Restrepo remarcó que “con el cuerpo técnico y los jugadores hablamos día a día y esperamos que sea un equipo que tenga una identidad, que siempre esté aferrado a un plan que nos lleve al triunfo. Queremos que sea un equipo ganador y valiente, que proponga en cada estadio y de su cien por ciento. Esperamos que los jugadores den su mejor versión para que podamos ganar”.



En cuanto a las labores tácticas que vienen detallando en las sesiones de entrenamiento, Alejandro comentó que “hay varias estructuras que estamos trabajando, entendemos el juego de una manera variable, donde muchas cosas pueden ocurrir. Analizamos mucho al rival y dependiendo del mismo, será la estructura que implementemos y los jugadores que utilizaremos en cada partido con sus variantes”.



Centrándose en los refuerzos presentados; Felipe Aguilar y Yeison Guzmán, el entrenador contó que “Felipe (Aguilar) es un gran jugador, hemos creado una atmósfera muy bonita. Ha estado durante más de 11 años en el club, entre llegadas y salidas. Es muy consciente de ganar y dar su mejor versión, algo que para todos nos tiene que llenar de mucho orgullo e ilusionar con un líder que nos va a aportar mucho”.



Sobre el ex Envigado, expresó que “Yeison (Guzmán) es una excelente persona, como jugador lo conozco desde que era un niño, cuando mostraba su talento en el fútbol aficionado. Tiene mucha calidad, es un jugador de nuestra tierra, cuenta con un gran sentido de pertenencia, aporta mucho gol y asistencia y esperamos que nos de muchas alegrías y esa calidad que tiene para que este equipo sea cada día mejor”.



Ya en el análisis del plantel, Alejandro dijo que “cualquier entrenador quisiera tener una plantilla con mucha riqueza como la que tenemos, lo importante es que todos los jugadores sepan qué es estar acá y entiendan el momento de aportar. Vamos a tener dos torneos muy exigentes, queremos competir y ganar, a través del entrenamiento y la competencia interna, es el camino para lograr los objetivos”.



Finalmente, destacó lo que pretende con el equipo de cara a los primeros juegos amistosos y cuando arranque la temporada en la segunda semana de julio. “Queremos que los jugadores estén a punto, retomando el ritmo y la intensidad que estamos poniendo en las tareas, es la que se necesita para llegar bien a la primera fecha de la Liga y especialmente los juegos previos de preparación que los vemos de una manera competitiva”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8