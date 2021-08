Aldair sigue creciendo en el arco de Nacional: ‘es una vara muy alta’

Uno de los puntos fuertes en este Atlético Nacional es su defensa, en la Liga, es uno de los equipos con menos goles recibidos tras cinco fechas. Aldair Quintana vive su mejor momento en las dos temporadas que ha estado en el conjunto antioqueño, el arquero tolimense acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir gol y de los 50 juegos atajados que acumula con el equipo en total, en 20 sacó su pórtico invicto.



En rueda de prensa, Aldair descartó ser una ‘pesada mochila’ el mantener su arco en cero, aunque resaltó que el arco verde es una gran responsabilidad. "Como jugador de fútbol, voy a pasar por momentos difíciles, críticas, pero el respaldo que me da el cuerpo técnico, los jugadores, las directivas. El arco de Nacional es muy grande, con una vara muy alta, no es fácil, pero seguimos trabajando para consolidarme", detalló.



Sobre el momento de los verdolagas, Quintana precisó que "el equipo ha venido haciendo un gran trabajo, partido a partido buscamos el equilibrio. Desde pequeño siempre quise ser arquero, he tenido a grandes referentes en el arco".



Además, "trabajamos para mantener el arco en cero, ese es uno de los objetivos, esperamos que se pueda seguir por esta senda. Si tenemos el arco en cero, mínimo se suma un punto".



En cuanto al tema de Selección Colombia, el golero aclaró que "después del morfociclo, no hemos hablado con el técnico. Tenemos muchas ganas, mucha ilusión de estar en la Selección".



Analizando al rival de este sábado, Deportes Quindío, Aldair comentó que "Quindío es un equipo que se está jugando la permanencia, es un rival complicado, nosotros debemos salir a buscar el resultado para mantenernos en la parte alta de la tabla".



Finalmente, ponderó el trabajo de los centrales y su contribución para que el equipo sea cada vez más sólidos en defensa. "Todos sabemos de la calidad que tiene Felipe (Aguilar) es un jugador que nos aporta mucha experiencia. Tanto él, como Geisson (Perea), como Emmanuel (Olivera) están haciendo un gran trabajo, buscando el equilibrio desde el arco en cero".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8