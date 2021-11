Óscar Córdoba defiende a Quintana: duro contra hinchas de Nacional

Aldair Quintana se ha vuelto en tema de condición entre hinchas de Atlético Nacional y comentaristas del fútbol colombiano. El arquero titular del equipo antioqueño fue criticado y hasta rechiflado por los aficionados verdolagas, pues se vio comprometido en dos goles de Millonarios, en la última fecha de la fase regular de la Liga BetPlay.



El portero, convocado en varias ocasiones a la Selección Colombia, ya fue defendido por René Higuita, y ahora aparece otro exarquero de mucha categoría, con pasado verdolaga, que salió a respaldarlo.



Se trata de Óscar Córdoba, acostumbrado panelista de ESPN, quien habló sobre Quintana y dijo que “para mí ha sido bueno. Lo hecho por la tribuna en el último partido es una decepción de momento jugando contra Millonarios, le he visto un trio de atajadas espectaculares, en la final aguantó”.



Además, dijo que el puesto de guardameta es “desagradecido” y lo comparó con los delanteros: “un atacante falla una debajo del arco y luego mete la segunda. Al portero no le dan segunda oportunidad”.



Sin embargo, hubo un comentario fuerte que al hincha de Atlético Nacional no le gustó. Córdoba comentó que “la hinchada en ocasiones es desagradecida y se queda con la acción del día. Quintana ha tenido un buen nivel durante el semestre. Uno que otro error, pero somos seres humanos”.