Horas definitivas para la inscripción de jugadores en Nacional

Tic, toc, tic, toc... Avanza el tiempo y Atlético Nacional con Cortuluá no llegan a un acuerdo económico para saldar la deuda en el tema de Fernando Uribe. Teléfonos suenan en Guarne y Tuluá, ofertas van y vienen, pero no se ponen de acuerdo los directivos.

En rueda de prensa y pese al malestar de contestar, el técnico verdolaga Alejandro Restrepo era optimista y ya tiene un plan de juego con cuatro de los seis jugadores por inscribirse (Dorlan Pabón estaría descartado por molestias físicas y Cristian Castro Devenish está con la Selección Colombia sub 20).



"La situación con los jugadores (sin poder inscribirse) es que estamos a la espera de lo que hoy en el día pueda definirse. Yo la veo muy positivo y todos en el entorno del club estamos confiando en la posibilidad de que ellos (los 6 jugadores sin inscribir) estén", detalló el entrenador antioqueño.



Hay varias versiones sobre el tema y pocas certezas. Según conoció FUTBOLRED, se dice que el equipo 'corazón del Valle' estaría dispuesto a rebajar la deuda a 3,5 millones de dólares a la tasa de cambio actual del peso colombiano. Por el lado de los verdolagas estarían dispuestos a abonar 2,5 millones de la divisa norteamericana, pero con la tasa de cambio en la época que se hizo el acuerdo, es decir en 2012.



Lo cierto es que de no darse un acuerdo, los jugadores no podrán ser inscritos por el equipo y la idea de Nacional es cederlos a clubes extranjeros donde siga abierto el libro de pases. Quedan pocas horas para que termine el plazo (10 de la noche) y por ahora, todo es un misterio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8