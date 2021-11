Los ídolos que serán homenajeados por Nacional en su día del hincha

Este miércoles, Atlético Nacional dio a conocer a las tres figuras de su historia que serán los homenajeados en la 16° edición del día del hincha verdolaga, a realizarse el próximo sábado 6 de noviembre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde los antioqueños recibirán por la fecha 18 en la Liga II-2021 al Atlético Bucaramanga. Se trata de Alexis Henríquez, Macnelly Torres y Alejandro Guerra, tres figuras de aquel equipo campeón de la Copa Libertadores en 2016.



Este miércoles, Atlético Nacional dio a conocer a las tres figuras de su historia que serán los homenajeados en la 16° edición del día del hincha verdolaga, a realizarse el próximo sábado 6 de noviembre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde los antioqueños recibirán por la fecha 18 en la Liga II-2021 al Atlético Bucaramanga. Se trata de Alexis Henríquez, Macnelly Torres y Alejandro Guerra, tres figuras de aquel equipo campeón de la Copa Libertadores en 2016.

Después de un 2020 complicado donde la pandemia no permitió realizar este evento institucional de manera presencial. Esta versión del día del hincha verdolaga viene con todo, no solo por las actividades que el club tiene preparadas para sus hinchas, sino por los homenajeados que tendrán este sábado para volver a sentir de manera presencial ese cariño de los seguidores verdolagas. El ‘Capi’, ‘Mac’ y el ‘Lobo’ están en el corazón de los seguidores verdolagas, quienes acudirán en masa para brindarles ese afecto que ellos se ganaron en la cancha.



Alexis Henríquez fue el último de los tres que el club anunció en sus redes sociales. El samario que finalizó su carrera deportiva a comienzos de 2020, es el único jugador colombiano en levantar la Copa Libertadores con los dos únicos clubes del país en ganarla: Once Caldas en el 2004 y Nacional en 2016, donde la consiguió siendo capitán y referente. Además, su número 12 fue retirado en homenaje a un ídolo que conquistó 13 títulos de los 29 que tiene en sus vitrinas el club verde. Con Nacional, disputó 331 partidos por toda competencia, entre 2012 a 2019, donde anotó ocho goles de los 18 que hizo en su carrera.



En cuanto a Macnelly, el barranquillero disputó 226 partidos con la camiseta de Nacional en tres ciclos: de 2011 a 2012, de 2013 a 2014 y de 2015 a 2018. Anotó 34 goles, hizo 52 asistencias y conquistó 10 títulos. El volante que todavía no anuncia su retiro. Continuó su carrera desde Nacional al Deportivo Cali y luego a Alianza Petrolera. Actualmente está sin equipo y está dedicado a diferentes emprendimientos personales.



Mientras que Alejandro Guerra disputó 89 partidos entre 2014 a 2016, marcó 17 goles, hizo 13 asistencias y conquistó cuatro títulos. El venezolano anunció su retiro del fútbol profesional hace un par de meses y hasta el momento, es el único jugador de aquel país en haber ganado la Copa Libertadores. Además, de haber sido elegido el mejor jugador de la edición 2016 y es el único venezolano en haber marcado un gol en un Mundial de Clubes.



Henríquez, Macnelly y Guerra, se unen a históricos de la talla de René Higuita, Reinaldo Rueda, Faustino Asprilla, Hernán Darío Herrera, Víctor Aristizábal, la nómina del equipo de la Copa Libertadores 1989, entre otros, como las personas homenajeadas en un día del hincha verdolaga.



Boletería a la venta para el día del hincha verdolaga

Desde este miércoles en la tarde, los hinchas de Atlético Nacional podrán adquirir las boletas para el partido del próximo sábado contra Atlético Bucaramanga, por la fecha 18 en la Liga II-2021. Están disponibles a través del portal Siempre Verdolagas. Los precios son los siguientes: Norte y Sur: $15.000, Oriental baja: $29.000, Oriental alta: $35.000, Occidental baja: $44.000, Occidental alta: $50.000, Platea: $80.000 y VVIP: $95.000.



Se habilita la compra de dos boletas por persona. En la tribuna sur ingresan mayores de 14 años, en la tribuna occidental y oriental ingresan niños caminantes y en la tribuna norte ingresan niños mayores de 5 años. Todo niño debe entrar con su boleta y el aforo aprobado es del 100 por ciento, es decir que cerca de 45.000 aficionados podrán estar en el Atanasio.



Por recomendación del Ministerio de Salud de Colombia, es obligatorio para todos los hinchas presentar el carné de vacunación, con mínimo una dosis certificada al momento de ingresar al estadio. El carné se puede llevar de manera virtual o físico.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8