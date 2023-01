Atlético Nacional hizo oficial la llegada de su nueva estrella

Mientras el mercado del fútbol colombiano se centra en la contratación de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, los demás equipos de la Liga BetPlay siguen sumando refuerzos para también ser protagonistas en la temporada 2023.



Después de varias semanas de negociación entre Atlético Nacional y Athletico Paranaense por el mediocampista brasileño Jader Gentil y llegar a un mutuo acuerdo para que el jugador se ponga la camiseta verdolaga tras pedido del técnico Paulo Autuori.





La llegada de Jader Gentil reforzará el mediocampo de Nacional para todo el año 2023 tras firmar hasta diciembre en condición de cedido, pero sin opción de compra.



Jader Gentil de 19 años, es una de las joyas del fútbol brasileño y de los de más proyección en esa liga, pero llegar al fútbol colombiano le permitirá tener más minutos y protagonismo, debido a que en Athletico no tuvo mayores oportunidades y sus únicos partidos con ese club fueron en el campeonato regional Paranaense 1, jugando en 12 oportunidades, aunque fue parte de la nómina campeona de Sudamericana en 2021.



"Cuando llegué al Athletico a los 13, soñé un día ser profesional, llegar a la Selección y darle alegría a esta nación. Todo esto pasó, no sólo para mí, sino para los profesionales que me ayudan en este viaje. Estoy en un nuevo desafío, siguiendo mi carrera para seguir viviendo el sueño, en busca de una constante evolución", dijo Jader Gentil tras ser presentado en Atlético Nacional.



Hay que recordar que Gentil será el segundo brasileño de la plantilla de Atlético Nacional para 2023, tras la llegada de Francisco Da Costa, atacante proveniente de Bolívar de Bolivia.



Atlético Nacional sumó así su quinto refuerzo tras la llegada de otras estrellas como Cristian Zapata, Sergio Mosquera y Juan Felipe Aguirre.