¡No lo aguantan más! Hinchas de Nacional piden la salida de Álvez

Atlético Nacional sigue dando qué hablar en todo momento y esta vez por el descontento de sus aficionados quienes este viernes, un grupo de hinchas fueron a la sede de Guarne para manifestar por la salida de Jonatan Álvez, jugador uruguayo que llegó en enero y tuvo un semestre de flojo rendimiento.

Con la frase “Álvez, fuera ya del verde”, la cuenta de twitter de Prado Verde posteó la imagen y el deseo que el atacante que pasó por Junior, Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Danubio, entre otros, no siga defendiendo los colores verdolagas.



Sin embargo, su salida este semestre será muy complicado por el contrato que tiene con el equipo. El jugador tiene vínculo hasta diciembre de 2022 y la rescisión de su contrato costaría una cifra cercana al millón de dólares, dinero con que no cuenta Nacional para efectuar esta operación.



Con la presión de los hinchas y un semestre por delante con solamente la participación en la Liga y la Copa Colombia, el ‘loco’ deberá callar las críticas con goles y buenas actuaciones. Para ganarse el cariño de una afición que no lo quiere más en el equipo antioqueño.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8