Nacional es líder parcial: ¿Por qué hinchas dudan de los resultados?

Atlético Nacional goleó 5-0 a Equidad, este miércoles 13 de septiembre, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2023. Así, el verdolaga llegó a 20 puntos y es líder parcial, a la espera de que se jueguen otros partidos de la jornada.



Sin embargo, la hinchada verde sigue sin creer en el proceso del técnico brasileño William Amaral, y no le da crédito a las buenas cifras que lleva en el campeonato colombiano.



Incluso, muchos hinchas califican la campaña del segundo semestre como un espejismo.



Tal parece que los hinchas no han olvidado la final perdida de la Liga I contra Millonarios, ni la eliminación de Copa Libertadores con una remontada increíble de Racing Club. Así, están muy pendientes de los partidos contra equipos grandes.



Nacional tiene 6 partidos ganados, pero los rivales a los que superó equipos de menor peso histórico: Jaguares, Bucaramanga, Huila, Pasto, Pereira y La Equidad. Aunque no todos le ganan a estos equipos, a los hinchas verdolagas no les es suficiente.



Contra equipos de mayor renombre, las cosas son diferentes: empató con Once Caldas y Cali; además, perdió con Millonarios y Medellín.



Es por eso que los hinchas no están entusiasmados con Nacional y su buen rendimiento, pues quieren ver mejores partidos contra los equipos históricos, y no contra los chicos.