Hayen Palacios disfruta de su proceso profesional en Atlético Nacional

Las lesiones constantes han cortado el progreso de Hayen Palacios, el jugador de Atlético Nacional es resiliente, trabaja cada día de la mejor manera y espera ser ese jugador que brilló en Alianza Petrolera y estuvo cerca de jugar en el Deportes Tolima. "Tengo muchos objetivos en mi carrera, primero consolidarme acá, ganar muchos títulos y seguir creciendo con mi talento. Cada partido que uno juega, las aspiraciones son mayores", remarcó.



Sobre esa experiencia en el fútbol, Hayen contó que "cuando estuve en Alianza Petrolera, fue un paso importante en mi carrera, me fui muy joven y logré afianzarme. Acá en Nacional es a otro precio, hay menos margen de error, hay mucha calidad y es un constante aprendizaje".

En cuanto a esa competencia sana con hombres como Yerson Candelo y Jonathan Marulanda, Hayen destacó que "a los compañeros del puesto les aprendo mucho, especialmente en la función de defensa y ataque. Soy un jugador polifuncional, últimamente he estado más de extremo".



Sobre el entrenador en turno, el jugador indicó que "el profesor Alejandro Restrepo nos conoce a los que venimos de la cantera, es un gran entrenador, vamos sumando minutos y depende de nuestras capacidades ganarnos la titular".



Finalmente, habló sobre su presente deportivo, cortado muchas veces por las lesiones y cómo afrontar el compromiso del próximo domingo contra La Equidad en la Liga.



"Desafortunadamente, he tenido constantes lesiones, estamos trabajando fuerte para no caer en estos mismos problemas físicos. Siempre con la mejor actitud. Sobre el rival, sabemos que La Equidad es un equipo muy duro, muy complicado, pero debemos imponer nuestro juego y marcar diferencia, lo importante es que en cualquier cancha, sin importar el rival, debemos salir a imponer nuestra idea de juego".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8