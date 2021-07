El caso Uribe no termina: Nacional acude a Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez es un nombre suficientemente conocido en Colombia como para necesitar una presentación. Lo que sí parece nuevo es que el exFiscal General de la Nación tenga casos en el fútbol colombiano.

Es lo que parece estar ocurriendo ahora, pues el abogado asumiría la representación de Atlético Nacional en el ya famoso pleito que mantiene con Cortuluá por el caso Fernando Uribe.



Vale recordar que el pleito, que data del año 2015, tuvo como última instancia ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) un fallo desfavorable a los intereses del club antioqueño, un veredicto que ahora espera modificar acudiendo al reconocido jurista.



El caso inicialmente fue fallado a favor de Nacional, pero Cortuluá apeló y logró que se reconocieran no US$150.000 dólares de pago pendiente por la cesión del jugador Uribe en primera instancia, sino la millonaria suma de $US5.000.000.



El verde no reconoce ese último fallo y resume, en un comunicado a la opinión pública: "se evidencia claramente que el jugador de ninguna manera fue vendido por Atlético Nacional y, por consiguiente, la suma de USD 5 millones que pretende Cortuluá carece de todo sustento fáctico y jurídico”. Por esa razón, el club interpuso un recurso de revisión ante la Federación Colombiana de Fútbol, esperando que allí se reverse la decisión.



Sin embargo, en las últimas horas FUTBOLRED conoció que no será el único camino jurídico que se explore y que Martínez Neira ha adelantado ya contactos con Cortuluá, proponiendo una nueva instancia neutral para resolver el conflicto: un tribunal arbitral independiente en Colombia, ante el cual ambos clubes presentan sus argumentos y se tome una decisión final, pero en el territorio nacional, no en Suiza.



Un documento enviado a las oficinas del club vallecaucano parece retar al club vallecaucano a presentar el título ejecutivo que pueda ser exigible contra Atlético Nacional, lo que en el fútbol en realidad no tiene mayor aplicabilidad pues una vez se cuenta con un fallo, como el del TAS, se procede a solicitar un proceso disciplinario contra el club que incumple sus obligaciones, lo cual puede generar pérdida de puntos, desafiliaciones y otras consecuencias graves que ningún club se atreve a intentar. Por esa vía se cobran los dineros que se adeudan, no por los títulos que exige el abogado Martínez, que aplican en conflictos de otro tipo. Es la vía expedita que opera en un escenario que el representante de Atlético Nacional no habría tenido en cuenta.



Cortuluá tampoco considera que el recurso de revisión ante la FCF al que apeló Nacional en su último comunicado aplique en este caso y exige el cumplimiento del fallo del TAS, una instancia a la que, entre otras cosas, llegó como consecuencia de la decisión del club verdolaga de llevarlo hasta allí. Por eso mismo cree que el condenado en este caso intentaría desconocer las instancias que no les resultan favorables y por eso no descarta emprender nuevos procesos en el futuro.



Un nuevo capítulo sobre el final de la novela Uribe está empezando a escribirse. Paciencia, esto todavía se demora.