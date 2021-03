El líder Nacional visita a su ‘coco’, Tolima: busca la clasificación

Atlético Nacional visita este martes, desde las 6 de la tarde al Deportes Tolima por la fecha 16 en la Liga I-2021. Encuentro a disputarse en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Luego de igualar en el clásico antioqueño, los verdolagas con varias ausencias en su nómina, buscarán superar a un equipo que desde 2018, se le ha convertido en su ‘bestia negra’. El conjunto musical necesita un triunfo para quedar a tiro de la clasificación.

Con 18 jugadores, Nacional viajó a Ibagué con la ilusión de quitarse ese fantasma de no poder vencer al equipo tolimense en su estadio y de paso, asegurarse un lugar en la siguiente fase de la Liga. Varias ausencias resaltan en la convocatoria realizada por Alexandre Guimarães y su cuerpo técnico.



Bryan Rovira llegó a su quinta tarjeta amarilla, con lo cual le dio suspensión automática para actuar en este encuentro. Mientras que Sebastián Gómez, Yerson Candelo, Yerson Mosquera y Jonatan Álvez siguen con problemas físicos y el técnico decidió guardarlos pensando en el próximo partido contra Envigado y en la serie de Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay. Déinner Quiñones también está ausente por decisión técnica.



En cuanto a las novedades, Nicolás Hernández y Neyder Moreno fueron citados por el entrenador brasileño. “Ya intuíamos la situación que se iba a dar en cuanto a la rotación de jugadores, haciendo lo que nos conviene para seguir arriba. Somos conscientes de lo que estamos haciendo y vamos a luchar en estos cuatro partidos que nos quedan para clasificar y ubicarnos en lo más alto, no podemos olvidar la reclasificación”, destacó Guimarães.



Sobre el cambio en el equipo con respecto a ese juego contra Tolima donde salieron eliminados de la Copa Colombia, el técnico resaltó que “hemos ido creciendo mucho, ellos nos ganaron bien, pero nosotros hemos evolucionado y tenemos la convicción de mostrar ese crecimiento. Tolima es un rival que ha estado muy constante, en su cancha es muy fuerte y nosotros debemos hacer un muy buen partido para salir de allá con puntos”.



Datos entre Deportes Tolima y Atlético Nacional



Por Liga, Deportes Tolima y Atlético Nacional se enfrentaron en 228 oportunidades, los ibaguereños ganaron en 67 oportunidades, contra 98 de los antioqueños y 63 empates cierran la estadística. En cuanto a goles marcados, el conjunto ‘pijao’ anotó 280 frente a 338 de los nacionalistas.



Desde la final de ida por la Liga I-2018, Atlético Nacional no vence al Deportes Tolima en Ibagué. Han pasado tres partidos por Liga y dos por Copa, donde los verdolagas no se puede imponer en suelo ‘pijao’. Además, en los últimos 11 partidos entre sí, el conjunto antioqueño ganó un solo partido.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Michael Chacón, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Alex Castro; Jefferson Duque.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Árbitro: Carlos Betancur (Valle).

VAR: Fernando Acuña (Casanare).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8