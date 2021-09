'Este equipo ha asumido con mucha seriedad ambos torneos': Restrepo

Tras varios años de irregularidades, Atlético Nacional está consiguiendo un nivel ascendente y constante, donde se le ve una idea de juego y una propuesta ofensiva tanto de local como visitante. Las nueve victorias consecutivas en la Liga II-2021 y la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia, permiten que el proceso de la mano de Alejandro Restrepo está tomando forma y pueda mostrarse como un candidato serio a conseguir el doblete a final de año. Algo que el equipo antioqueño logró en 2013 de la mano de Juan Carlos Osorio. El técnico Restrepo al final del partido contra Junior, resaltó las bondades de sus dirigidos para asumir con paciencia un resultado adverso y lograrlo remontar, en una plaza que históricamente ha sido compleja para los verdolagas.

“En este partido hay que resaltar el trabajo en equipo, la unión que hay en este plantel, el esfuerzo que hicieron ante un gran inicio de Junior que, en los primeros minutos, puso ritmo, buen futbol. Logramos pasar ese momento, al final impusimos nuestra idea de juego que logramos el empate y en el segundo tiempo, el equipo fue valiente, generó situaciones y cuando tuvimos que defender todos juntos, lo hicimos. Valoro ese esfuerzo técnico, táctico y físico que logramos”, indicó Restrepo.



Sobre las ausencias de hombres como Geisson Perea y Sebastián Gómez en la nómina titular, el técnico explicó que “la ausencia de Geisson (Perea) se debe a que tuvo un cuadro viral y no quisimos arriesgarlo, tuvimos la confianza en Cristian (Castro Devenish), hizo un gran juego y eso hay que valorarlo. En cuanto a lo de Sebastián (Gómez), retomo algo que dije en la última rueda de prensa, la calidad de jugadores que tenemos en esa posición es un lujo. Debo darles un crédito a Bryan (Rovira) y Baldomero (Perlaza) por el fútbol que jugaron y resaltar a Sebastián (Gómez), quien llegó desde el banco a darnos ese revulsivo que necesitábamos. No solo con ellos, sino con los jóvenes que también están siendo importantes en el día a día”.



En cuanto a la actuación de Dorlan Pabón como interior, el estratega explicó que “con Dorlan (Pabón) creíamos que podía realizar muchas interacciones por dentro, son alternativas que buscamos en el equipo, sabemos lo bueno que es él, lo inteligente que es en el juego y con esta situación táctica quisimos explotarlo”.



Hablando sobre el buen momento del equipo en ambos torneos que está disputando este semestre, Restrepo resaltó que “este equipo ha asumido con mucha seriedad ambos torneos, aprovecharemos esta semana larga después de nueve partidos donde tuvimos juegos entre semana. Con partidos de Copa y Liga continuos, con jugadores nuestros convocados en la Selección Colombia. Nos queda planificar con el cuerpo técnico lo que sigue, que el grupo descanse y se recupere, para asumir ambos torneos con la misma seriedad”.



Además, “uno de los valores del equipo es la resiliencia, no solo entre partidos, sino durante el mismo. Inició de una manera compleja por la calidad, el ritmo y la propuesta que tiene Junior. Con ese momento adverso, el equipo se ajustó, respondieron y mejoraron las interacciones en ataque para remontar un juego que teníamos en contra”.



Finalmente, el técnico antioqueño es mesurado, reconoce lo que están logrando, pero es consciente que no ha ganado nada todavía. “Internamente somos prudentes, reconocemos del buen momento que estamos viviendo, estamos disfrutando, pero yendo paso a paso, enfocados que el siguiente partido es el más importante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8