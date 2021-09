'Estamos viviendo el torneo con humildad, paso a paso': Yerson Candelo

Una de las figuras en el triunfo de Atlético Nacional sobre La Equidad fue Yerson Candelo, el extremo vallecaucano valoró el esfuerzo colectivo y en los 45 minutos que disputó en la etapa complementaria, le dio oxigeno al equipo y lo condujo a un resultado que lo tiene muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares

“Nos encanta vivir este momento, lo que sienten las personas al exterior del grupo, el favoritismo y que se hablen cosas positivas del equipo. Nosotros estamos viviendo el torneo con humildad, esto es paso a paso, hay que buscar ser sólidos. Sabemos que falta más de la mitad del torneo y todavía no hemos ganado nada”, señaló Candelo en conferencia de prensa.



En cuanto a su experiencia con la Selección Colombia en los partidos de las Eliminatorias, que, aunque no tuvo minutos, pudo ser parte del combinado nacional. Volver de la concentración y actuar con su equipo, el vallecaucano explicó que “vuelvo con la ilusión, con las ganas de aportar en el momento que sea necesario. En este juego pude ingresar y ayudé al grupo para conseguir los tres puntos que era el objetivo final”.



Finalmente, detalló sobre el cambio de funcionamiento del equipo para el segundo tiempo, donde llegaron los goles para lograr esta victoria ante un rival, que no podían superar desde 2016. “El grupo de análisis que tenemos es determinante para identificar zonas donde podemos aprovechar los espacios, llegar a atacarlos y poder llevarnos el resultado a favor. La Equidad es un rival intenso, aplicado en la zona media y defensiva, esto nos motiva a exigirnos más, continuar mejorando y de esta manera vamos a conseguir el gran objetivo que tenemos que es conseguir el título”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8