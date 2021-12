Nacional y otro fracaso en la Liga: aumenta sequía del ‘Rey de Copas’

Ya son ocho torneos en los que Atlético Nacional no ha logrado ser campeón de la Liga colombiana, el 2017 está quedando muy atrás y en los momentos clave, el conjunto antioqueño no ha podido imponer jerarquía para revalidar esa condición del ‘Rey de Copas’. Ya pasaron cuatro años y medio desde esa estrella 16, rivales como América y Millonarios están a un título de alcanzarlo, la situación es apremiante para encontrar soluciones y que el 2022 sea el año en el que se ponga fin a esta sequía deportiva.

Repasando un poco de estos años, Nacional ganó dos Copas Colombia, en 2018 y 2021. Sin embargo, es un premio de consolación y un gusto a poco en un equipo que acostumbró a ser protagonista tanto en Colombia como en Suramérica. Pueden existir muchas causas de este momento deportivo: procesos truncados, jugadores sin nivel, técnicos de todas las formas que no lograron encontrar el camino y hasta la misma impaciencia de los hinchas, estos ingredientes de una receta para coleccionar fracasos.



Después de Reinaldo Rueda, llegó el español Juan Manuel Lillo, luego el argentino Jorge Almirón, llegó el interinato de Hernán Darío Herrera, luego el brasileño Paulo Autuori, un interinato de Alejandro Restrepo, volvió Juan Carlos Osorio, nuevamente Alejandro Restrepo, siguiendo con el brasileño Alexandre Guimarães, para dejar en propiedad a Alejandro Restrepo. Son siete entrenadores contando los interinatos que pasaron por Nacional en cuatro años y medio, con esa inestabilidad, propia por lo que los resultados mandan, hacen que no haya un proceso consolidado y que el equipo siga reflejando en la cancha estos resultados.



Si se habla de jugadores, llegaron extranjeros del momento, goleadores recientes, promesas, canteranos, ídolos a segundas etapas, pero ellos tampoco han podido encontrar esa clave para que Nacional vuelva a ser ese equipo ganador que acostumbró en esos años desde 2011 hasta 2017 cuando dominó el fútbol colombiano y alcanzó un protagonismo notable en los torneos continentales.



La inestabilidad no solo ha sido de jugadores y técnicos, ya son tres presidentes que pasaron desde ese 2017, con la salida de Juan Carlos de La Cuesta, llegó Andrés Botero, Juan David Pérez y Emilio Gutiérrez. Situaciones dirigenciales como el tema con Cortuluá, también ha influido en esa irregularidad.



Lo que más preocupa es que Nacional, en los últimos 10 torneos colombianos, terminó como líder en el todos contra todos en seis, pero en el mencionado del I-2017 pudo ser campeón. Ya es un círculo vicioso si se puede referir, que llegan en la parte alta de la tabla a la fase final, pero ocurre un tropezón en el momento más importante, si no es en cuartos de final o semifinal, pasó lo de la final del I-2018 contra Deportes Tolima que, en los últimos minutos, dejó escapar el título.



Pero Nacional no solo dejó de competir en el torneo local en instancias definitivas, en torneos internacionales, su mejor participación fue en la Copa Libertadores 2018, donde llegó a los octavos de final eliminado por el modesto Atlético Tucumán de Argentina. En Copa Suramericana no volvió a superar la segunda fase, aunque este problema no solo es del equipo antioqueño, sino en general del fútbol colombiano.



Para 2022 con el cupo al torneo internacional, el desafío para Nacional es volver a enamorar a su hinchada, convencer con su juego, ser un equipo constante y confiable, para ahuyentar estos fantasmas deportivos de eliminaciones tempranas, recuperando la memoria ganadora.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8