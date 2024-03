Nacional es puro antirécord: cifras crueles que se unen a la crisis

Atlético Nacional continúa en mala racha en la Liga BetPlay 2024 y ni con nuevo entrenador, el equipo ha levantado cabeza, aunque contra Boyacá Chicó comenzó ganando, pero al final errores defensivos le costaron para salir derrotados una vez más.

Tras ese duro golpe que le propinó el colero de la Liga al vencerlos 2-1 en Tunja, el conjunto verdolaga ha generado no solo malas estadísticas en la actual temporada, sino que está igualando números que no vivía desde hace más de 10 años.



El popular ‘rey de copas’ llegó a nueve partidos perdidos en este 2024, sumando Liga y Libertadores, pero esa situación no la vivía desde el 2012, pues en aquella ocasión los antioqueños ajustaron la misma cantidad de partidos al hilo sin sumar victorias, entre los meses de febrero y abril, en el que empataron 4 y perdieron en 5 oportunidades.



En ese 2012, Nacional encadenó mala racha contra Deportes Tolima (1-0), Cúcuta (1-0), Medellín (2-1), Quindío (2-2), Medellín (1-0), Pasto (1-0), Envigado (0-0), mientras que en Libertadores no pudo con Godoy Cruz en dos oportunidades al igualar 4-4 y 2-2.



De igual manera, se le suma que en desde 2009 Nacional no estaban en una posición tan incómoda, pues en aquella vez acabó la temporada regular de 17 con apenas 16 puntos y aunque no ha terminado la presente temporada, se encuentra ubicado en la casilla 19 con 10 unidades, algo que nunca le había pasado desde que se juegan torneos cortos.



Pero la mala racha no termina allí, pues desde 2015, Nacional no caía contra Boyacá Chicó en Tunja, acabando así con una seguidilla de nueve años sin perder contra los ajedrezados en La Independencia.



Ahora, queda a la expectativa de cuándo puede Nacional revertir esta difícil situación y en caso de no ganar en el siguiente partido contra Deportivo Pasto, el verdolaga habrá superado todo tipo de antirécords y empezaría a sellar su eliminación de los cuadrangulares.