No es solo Junior: Nacional sigue sin encontrar juego y resultados

Ya son cinco partidos por Liga en el que Atlético Nacional no ha podido ganar, además, apenas dos goles anotados en ese lapso del encuentro, evidencia un bajón en el rendimiento en un momento clave del campeonato. A continuación, el análisis de lo que mostró el equipo en este partido contra Junior.



Cansancio acumulado: Después de obtener la Copa Colombia, disputando un partido con mucha intensidad, en un campo de juego pesado y con el nerviosismo de una final, Nacional no pudo aguantar el ritmo del partido y sufrió mucho en el segundo tiempo.



Niveles individuales: Hombres en ataque y en generación, no han podido encontrar un juego con mayor constancia. Eso da como resultado, que no se logren las expectativas a la hora de conseguir los triunfos.



Tranquilidad: El equipo le sigue costando elaborar jugadas de peligro y a la hora de definir, no encuentran los espacios necesarios donde puedan marcar diferencia.



Pelota quieta: Muchas faltas, tiros libres se perdían y derivaban en que el rival recuperaba la pelota con facilidad.



Astucia: Varios equipos cuando vienen a jugar al Atanasio, ya tienen un libreto leído cuando enfrentan a Nacional. No hay esa sorpresa, esa astucia necesaria para afrontar partidos de ese calibre. Con el fútbol no alcanza y en muchos casos, deben tener algo de malicia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8