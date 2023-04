Nacional no pudo en Bogotá: flaco equipo contra Equidad en El Campín

Atlético Nacional no pudo ganarle a La Equidad este sábado en El Campín, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor. En Bogotá, el local fue el equipo antioqueño, pues su afición en la capital colombiana es gigante y colmó las tribunas del máximo escenario deportivo.



Los dirigidos por Paulo Autuori llevaron los hilos del partido, fueron amos y señores en la cancha, pues no pasaron problemas defensivos y Equidad jamás inquietó el arco verdolaga.



Sin embargo, hubo un sabor agridulce en las tribunas, pues el equipo antioqueño no encontró la manera de anotar un gol y sumar los tres puntos.



Y es que Nacional siempre apostó a atacar, pero no halló los números ganadores para ganarse el premio mayor.



Si bien hubo posesión y dominio, los verdolagas no fueron efectivos, se vieron mal para definir y para hilar jugadas realmente peligrosas como para pensar en ganar con argumentos.



El empate hace que Nacional llegue a 18 puntos y se ubique en la quinta casilla de la Liga I, momentáneamente. Por su parte, Equidad es decimoséptimo con 9 unidades.