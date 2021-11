Atlético Nacional no pudo contra Bucaramanga en el día del hincha

Atlético Nacional empató 0-0 con Bucaramanga en juego por la fecha 18 en la Liga II-2021. Los verdolagas acumulan dos partidos sin anotar y el conjunto santandereano sacó negocio en una plaza complicada como la del Atanasio.



Tanto Nacional como Bucaramanga salieron a buscar el partido. El conjunto visitante tuvo un par de jugadas claras, pero le faltó precisión a la hora de definir. El conjunto verdolaga salió a atacar y al minuto 7, un desborde de Andrés Andrade por poco terminaba adentro del pórtico visitante.

Al minuto 14 y tras una sucesión de pases, Dorlan Pabón tuvo una nueva ocasión para abrir el marcador, pero la pelota desde el sector izquierdo le salió ligeramente desviada del arco. Sobre el minuto 22, nuevamente Dorlan exigió al arquero Juan Camilo Chaverra. Sobre el 28, Nacional seguía insistiendo y tras un tiro de esquina, Baldomero Perlaza exigió a Chaverra con un cabezazo en el corazón del área. En el rebote, Felipe Aguilar mandó la pelota por encima del arco.



Sobre el minuto 29, un choque sobre la mitad del campo quedó con la peor parte Felipe Aguilar tras colisionar con Brayan Fernández. Luego de un par de minutos, ambos jugadores se reincorporaron.



Nacional no perdía la potencia y al minuto 37, Baldomero Perlaza con golpe de cabeza pegó contra el vertical derecho, en el rebote, Jarlan Barrera remató, pero la pelota pasó desviado del pórtico visitante. Los últimos minutos fueron con división de posesión para los equipos.



En la etapa complementaria, Bucaramanga incorporó a Andrés Correa en lugar de José Cuenú. Sobre el minuto 5, un contragolpe de Dorlan Pabón y mano a mano logro contener el remate el arquero Chaverra.



Sobre el minuto 11, Bucaramanga hizo su segunda sustitución, ingresando Óscar Acosta en lugar de Juan Mosquera. Al minuto 17, ingresó en Nacional Yerson Candelo en lugar de Jonathan Marulanda.



Nacional sostenía la pelota e intentaba profundizar, pero Bucaramanga se paraba ordenado en defensa, haciendo una línea de seis jugadores. Al minuto 25 ingresaron en Nacional Alex Castro y Yeison Guzmán en lugar de Andrés Andrade y Dorlan Pabón.



Al minuto 30, Jefferson Duque tuvo el gol pero su remate se fue muy suave. Tras esa jugada, Bucaramanga aprovechó para realizar una doble sustitución, ingresando Juan Marcelín y Henry Castillo en lugar de Brayan Fernández y Jhonier Viveros.



El juego se tornó de ida y vuelta en los minutos finales, ambos equipos agotaron sus cambios. Pero el partido no dio para más y el empate se sentenció en un día del hincha donde no hubo dicha completa para los verdolagas.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Deportivo Independiente Medellín en el clásico antioqueño, mientras que Atlético Bucaramanga recibe al Deportes Tolima en la capital santandereana.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8