Intensidad y ritmo a la defensa: la apuesta de Olivera en Nacional

Atlético Nacional se prepara este fin de semana, para el encuentro del próximo martes frente a Alianza Petrolera, que le pondrá cierre a la décima fecha en la Liga colombiana I-2021. Emmanuel Olivera, uno de los nuevos jugadores del equipo, poco a poco está siendo importante en la zaga verdolaga, el argentino habló en conferencia de prensa donde destacó a un compañero de la defensa como Yerson Mosquera y describió qué le pasa al equipo para ser más consistente en su estilo de juego.

"Por ahí nos ha costado afianzarnos un poco, pero seguimos trabajando para mejorar y que estos errores en defensa no se cometan más. Vengo a dar lo mejor de mí, estoy en un club muy grande donde debo estar a la altura, vengo en busca de gloria y trabajo para poder conseguirlo", precisó.



Sobre Mosquera, "tengo al lado un compañero muy joven como Yerson Mosquera, que seguramente va a llegar muy lejos. Tiene mucho talento".



En lo personal, "estoy impresionado por la sede del Club, hay muy buenos recursos. Espero aprovecharlo mucho más y con los compañeros, me recibieron muy bien, espero conocerlos más para tener una mejor idea de juego en la cancha".



Además, "vengo del fútbol argentino, donde es muy intenso y se hace muy difícil jugar. El fútbol colombiano es muy técnico, un poco más lento, debemos darle más intensidad al juego y cuando no tengamos la pelota, buscar presionar al rival, darle esa intensidad, no podemos dar ventajas".



Sobre sus rivales, "los delanteros colombianos son muy rápidos, debo trabajar más en ello, en ser más tiempista porque si das alguna ventaja, lo pagas muy caro".



En cuanto al conjunto petrolero, Olivera comentó que "vi el partido de Alianza contra Tolima, hay que afrontarlo de la mejor manera, ir a buscar el partido desde el primer minuto. Todos dan su mejor esfuerzo en ganarnos y por eso debemos esforzarnos más para conseguir la victoria".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8