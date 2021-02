Emanuel Olivera espera ganarse el corazón de los hinchas de Nacional

Atlético Nacional goleó 5-2 al Deportivo Pereira por la tercera fecha de la Liga I-2021. Más allá del triunfo que lo pone entre los primeros del campeonato, varias marcas se cumplieron en un partido que necesitaban un resultado positivo.

Emanuel Olivera se convirtió en el jugador número 900 en jugar un partido oficial con el conjunto antioqueño. El argentino debutó en el fútbol colombiano y aunque le costó en el primer tiempo, en el segundo ayudó al orden en defensa.



“Sueño con ser campeón, vine con ese deseo. Cuando Nacional se interesó en mí, no dudé en venir, estoy con muchas ganas, con mucho deseo de destacarme y que podamos lograr varios títulos”, comentó Olivera días antes de su primer partido, en diálogo con el canal oficial del club en YouTube.



Sobre el apodo de ‘turro’, Olivera indicó que “el apodo de ‘turro’ fue por unos compañeros hace muchos años. Mucha gente me conoce así y me gusta mucho”.



El jugador había manifestado que estaba ansioso por su primer partido con los verdolagas, en cuanto a sus características de juego, Emmanuel comentó que “sé que, con trabajo, debo aportar en defensa y en ataque. Me considero un líder, en Colón estuve muchos años y hablaba mucho con los chicos para ordenar la defensa. Mi característica es la entrega, jugar bien, dar siempre al máximo, salir de la cancha muerto”.



En cuanto a la sede de Guarne, Emanuel indicó que “la sede es muy linda, me ha tocado en otros clubes que tiene buenas sedes, pero la de acá es muy buena, es un gran lugar para aprovecharlo. Estoy muy agradecido, contamos con un grupo muy bueno y un cuerpo técnico muy exigente, donde tienen las cosas claras y nosotros tenemos que estar mostrando un buen nivel”.



Finalmente, sobre su amistad naciente con el uruguayo Jonatan Álvez, Olivera señaló que “con Jonatan (Álvez) tenemos un amigo en común, hemos compartido algunos mates, algunas comidas en el hotel. Poco a poco nos estamos conociendo y creo que vamos a formar una linda amistad”.



Algunos jugadores con debut centenario



De los 901 jugadores que debutaron en Atlético Nacional, el número 100 fue Jairo Arias el 9 de junio de 1957, el 200 Gustavo Acosta, el 18 de septiembre de 1966, el 300 no fue claro quien fue, porque el 15 de junio de 1975, debutaron nueve jugadores simultáneamente.



El jugador 400 fue Héctor Acevedo, el 23 de julio de 1986, el número 500, Rubén Darío Velásquez, el 3 de septiembre de 1995, el 600 Avimeled Rivas e Hilario Cuenú (ambos ingresaron al mismo tiempo), el 9 de febrero de 2003, el 700 fue Gastón Pezzuti el 10 de julio de 2009, el 800 Edisson Restrepo el 15 de octubre de 2014 y el 900 Emanuel Olivera, el 30 de enero de 2021. El 901 fue Tomás Ángel, el mismo día, pero lo hizo terminándose el partido frente a los matecañas.



