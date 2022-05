Nacional manda en torneos cortos: asombrosa cifra de los verdolagas

La Liga BetPlay Dimayor 2022-I entró en su recta de definición. Ya con los grupos definidos en cuadrangulares, se empezará a trazar el camino a la primera estrella del año. Desde hace ya 20 años se juega el formato de torneos cortos en Colombia, no solo ha aumentado la cantidad de campeonatos conseguidos, sino de datos curiosos que se han dado en el desarrollo del certamen.



El primero de ellos fue en el apertura del 2002, donde América fue campeón y arrancó una historia de amores y odios. El fixture de primera fase del todos contra todos, cuadrangulares o playoffs y final no es para todos los gustos, no se premia el mejor, pero aumenta la emoción con el pasar de las jornadas.



Desde el 2002, contando el torneo actual, se han completado 40 ligas, con equipos que han marcado la pauta en los años recientes, sorpresas y decepciones. Pero hay un club que hace parte de la historia del formato, pues ha estado en gran parte de los certámenes.



Atlético Nacional completó un total de 32 pasos a la siguiente ronda, bajo el formato de torneo semestral y con cuadrangulares/playoffs. En el listado, le sigue el Tolima 29 ocasiones, al igual que el Cali.



En pasos a fases definitivas, les siguen Junior con 25 y Medellín con 22 clasificaciones. Santa Fe y Millonarios continúan con 21 y 20 respectivamente.



Cabe recordar que, de los 40 torneo cortos, 14 de ellos se jugaron bajo el formato de playoffs. Los verdolagas solo se perdieron tres de las ediciones con llave a ida y vuelta.