Medellín anunció la venta de boletería para el clásico contra Nacional

El próximo sábado 30 de abril, Deportivo Independiente Medellín recibirá en el estadio Polideportivo Sur de Envigado al Atlético Nacional, por la fecha 18 en la Liga I-2022, desde las 4:05 de la tarde. El conjunto rojo de Antioquia anunció este lunes cómo será la venta de boletería para este encuentro.

Mediante un comunicado, Medellín informó que, pese a que el club cuenta con 16.313 abonados y que el aforo del escenario solo llega a 10.500, por motivo de fuerza mayor, excluyeron este partido del abono. Sin embargo, estos abonados tendrán la oportunidad de adquirir alguna de las 9.000 boletas que pondrán a la venta desde este miércoles 27 de abril a través de la aplicación DIM Plus.



“Con el objetivo de garantizar la entrada de nuestros abonados a este partido, se habilitará de manera exclusiva la venta a través de la app DIM Plus. Cada cédula/usuario registrado podrá realizar la compra de una boleta. La institución se reserva el derecho de admisión a este encuentro deportivo, para garantizar la seguridad de los asistentes. La venta iniciará este miércoles 27 de abril a las 7 p.m. hasta el sábado 30 de abril a las 3 p.m. o hasta agotar existencias, lo que suceda primero”, indicó el DIM.



En cuanto a las ubicaciones, debido a que el juego tendrá lugar en un estadio diferente al Atanasio Girardot, la compra de las boletas se realizará en el mapa del estadio de la aplicación, por lo tanto, los asientos seleccionados en las tribunas disponibles son de localidad general y no corresponden a la ubicación exacta en el Polideportivo Sur Envigado. Los abonados podrán seleccionar la tribuna para realizar la compra de su entrada. Hay 9000 unidades disponibles generales y/o hasta agotar existencias, lo primero que suceda.



Los precios a la venta son los siguientes: Sur a un costo de $29.900 y Occidental a $69.900. Para compensar la boleta faltante en el abono, el equipo definió reemplazar la boleta correspondiente al juego contra Nacional, por una entrada por cada abono para la primera fecha del cuadrangular final en la Liga I-2022. Estas entradas serán cargadas de manera automática en la aplicación DIM Plus al titular del abono.



Finalmente, el equipo confirmó que las demás disposiciones logísticas del encuentro programado para este fin de semana, serán comunicadas en los próximos días a través de los medios oficiales.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8