Duque calienta el duelo con Tolima: 'Tenemos que hacernos respetar'

Atlético Nacional recibe este sábado al Deportes Tolima en un partido que despiertan emociones y revanchas por parte de los verdolagas. El conjunto antioqueño quiere salir de esa mala racha de ocho partidos oficiales consecutivos sin ganar, frente a un equipo que desde que le ganó la final de la Liga I-2018, apenas pudo vencerlo en una ocasión. El delantero Jefferson Duque es la carta goleadora del equipo, sigue en idilio con las redes contrarias y confía en arrancar con el pie derecho junto a su equipo jugando como local en este segundo semestre.

"Se ha vuelto un partido especial, pero es un partido más, el equipo está en construcción, hay cosas por corregir, pero para eso estamos trabajando. En nuestra casa, tenemos que hacernos respetar. Es importante hacer un partido inteligente, será un partido que se disputará con mucha intensidad y confiamos sacarlo adelante", detalló el atacante antioqueño.



Sobre la ausencia de los refuerzos, el jugador comentó que "lamentamos mucho la situación por la que están pasando nuestros compañeros. Es algo que están tratando y esperamos que se soluciones pronto. Con el equipo disponible, buscaremos conseguir un triunfo y darlo todo en este encuentro".



En cuanto a la idea de juego del técnico Alejandro Restrepo, Duque expresó que "estamos en la construcción de equipo, buscando ese equilibrio en el juego. Vamos paso a paso, contra Envigado íbamos arriba en el marcador y desafortunadamente no pudimos aguantarlo. Siempre ha habido liderazgo. Seguimos en la búsqueda de identidad en la idea de juego que el técnico quiere. Seguimos creyendo en eso, en esa metodología de trabajo y seguir enfatizando en esos pasajes colectivos y trabajar para ser un equipo más compacto".



Pensando en lo que se pueda encontrar para este partido, Jefferson expresó que "tenemos que estar más atentos a los receptores del rival, no darles tanto espacio. Envigado tenía jugadores veloces por banda y la idea es corregir eso, que no nos sorprenda. Desde que comenzó este semestre, estamos encaminados a buscar un cupo a torneo internacional. Es importante sumar la mayor cantidad de puntos, ser fuertes en casa y conseguir uno de estos objetivos".



Volviendo al tema de la identidad de juego, en conferencia de prensa se le preguntó al capitán verde sobre el trabajo de Alejandro Restrepo. "Cada entrenador tiene su estilo, el técnico Alejandro (Restrepo) es muy abierto, muy receptivo a lo que podamos aportar, vamos por un muy buen camino, hemos trabajado fuerte para conseguir los objetivos".



Duque es octavo en la tabla histórica de goleadores en Atlético Nacional con 72 anotaciones en 161 partidos disputados, está a uno de Hernán Darío Herrera quien está en el séptimo lugar y a nueve de Hugo Horacio Lóndero que está en el sexto lugar con 81 goles. "No es tan lejano, en los últimos dos semestres he marcado un promedio de 11 goles en cada uno. Busco más la construcción del equipo y las cosas personales van llegando. Me estoy esforzando para estar ahí y aportándole al equipo", resaltó.



Finalmente, se refirió a la posibilidad de poder volver a contar con el apoyo de los hinchas, serán 6.000 quienes los van a acompañar a acabar con esa racha negativa. "Para nosotros es una gran satisfacción contar con nuestra hinchada, es nuestro aliciente. Será un lindo compromiso y sin duda, será especial tanto para ellos en la tribuna, como para nosotros en la cancha".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8