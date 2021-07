‘Atlético Nacional no es un club para venir a retirarse’: Dorlan Pabón

Con honestidad y sin gambetas, Dorlan Pabón habló este jueves en conferencia de prensa virtual con los medios de comunicación que cubren a Atlético Nacional, donde dejó en claro que quiere venir a ser campeón y aumentar la cuenta personal de trofeos y distinciones.



"Contento nuevamente de volver a donde fui feliz, hice historia y quiero seguir haciendo historia. Espero ganar cosas importantes con el club, aportar mi experiencia y es un lindo momento de llegar a Nacional", indicó el atacante antioqueño quien es uno de los refuerzos más importantes del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2021.

Tras nueve años en el exterior, Dorlan se reencontró con la camiseta del equipo de sus amores, por el que muchas veces acompañó a la distancia a través de un computador o de un televisor, mientras Nacional pasaba una época gloriosa que arrancó con sus goles y asistencias. "Mi regreso a Colombia es para mi familia, para volver a disfrutar el cariño de la hinchada. Por fuera hice las cosas bien y quería tomar la decisión de volver no tan viejo. Atlético Nacional no es un club para venir a retirarse. Hay que estar en un buen momento y no para retirarse nada más, fue una dura decisión por lo que significó dejar Monterrey, pero la cual me dio felicidad ".



Sobre esa maduración de aquel Dorlan modelo 2012 al modelo 2021, donde pasó de un joven impetuoso a un referente del fútbol colombiano. "Cuando salí de Nacional estaba muy joven y aprendí muchas cosas. Puedo jugar en todo el frente de ataque, en las bandas o detrás del ‘9’. Donde me pongan quiero sumar y darles muchas alegrías a los hinchas", resaltó.



En cuanto a esa nostalgia de seguir al equipo en el extranjero y sobre cómo encontró la sede deportiva de Guarne, Pabón opinó que "afuera veía muchos partidos de Nacional. A veces no se daban las cosas, vi juegos buenos y faltó por momentos suerte. Había y hay un gran plantel, es un equipo que propone y se entrega. Estoy muy contento de disfrutar esta sede, no hay nada que envidiarle a algún equipo europeo o mexicano. Eso motiva mucho para hacer de este equipo más grande".



Además, "las ligas son diferentes, el fútbol colombiano ha crecido mucho y desde el exterior le hemos abierto la puerta a otros compañeros. Confío que podamos seguir creciendo. A Monterrey y sus hinchas estoy muy agradecido y los llevaré en mi corazón. Fueron muy sinceros siempre".



Volviendo al análisis del equipo, la gente espera que Dorlan Pabón le imprima ese salto de calidad y la jerarquía que en Nacional se fue perdiendo, "jerarquía es estar ganando, es motivo de ser alegres y disfrutar en cada partido. Vengo a mostrarles que hay que seguir soñando, me siento un ganador, me gustan los retos y quiero asumirlo para ser campeón dejar huella y el nombre muy alto en esta institución", detalló.



Finalmente, el jugador de 33 años señaló que "fue una linda gestión mi llegada, puse mi granito de arena para cumplir este sueño. Espero darle muchas alegrías a esta institución. Por mi parte, sigo siendo el mismo, antes era más individualista, ahora soy más colectivo. Vengo a aportar mucho a esta institución, soy uno más y quiero sumar. En mi cabeza solo piensa en Nacional. Vengo a hacer historia, volver a ser campeones y de ahí que venga lo que sea".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8