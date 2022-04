Dorlan, contundente en Nacional: ‘vine a ser campeón, no a pasear’

Atlético Nacional continúa marcando diferencia en la Liga y la Copa Colombia, Dorlan Pabón es una pieza clave del equipo y gracias a los consejos y la confianza de Hernán Darío Herrera, quien le ha aportado un rol más colectivo en el equipo.



"Hemos ganado más juego para el grupo, acá no es de ‘Gio’ (Moreno), ni el ‘Rifle’ (Andrés Andrade), ni (Yerson) Candelo. El que esté mejor posicionado, hay que pasarla. Pienso más en mis compañeros que en mí, trabajamos día a día, estoy más maduro y se deben tomar mejores decisiones. Todos estamos para el mismo lado", indicó el jugador antioqueño en conferencia de prensa.

Sobre el encuentro de este sábado frente a Once Caldas por Liga, Dorlan remarcó que "son partidos diferentes, Nacional debe salir a respetar en su casa, buscando marcar diferente. Como venimos haciendo las cosas, hay que salir a proponer y ganar. Los partidos marcan los momentos, en el campo de juego, he tomado buenas decisiones. A veces por dar un pase rápido, podría equivocarse, pero con la confianza que he ganado, pensamos diferente".



En cuanto a la relación con Giovanni Moreno, en la cancha y por fuera de ella, Dorlan expresó que "con ‘Gio’ (Moreno) tengo una linda relación de casi toda mi vida, es como un hermano para mí. Vivimos muchas cosas en Envigado, acá. Cuando comenzaron las críticas a él, le dije que estuviera tranquilo, que iba a retomar el nivel que está reflejando en el campo. Es un grupo muy sano y alegre".



El jugador con paso por Europa y México remarcó que "el objetivo en Nacional es ganar, ya nos pasó el semestre pasado que jugamos bonito, pero no ganamos. Acá no hay envidias, no podemos bajar los brazos, vamos paso a paso y todo el plantel lo sabe, si estamos unidos, podemos marcar historia en Nacional. Yo vine a Nacional a ser campeón, no vine a pasear, vamos por un buen camino y dependemos de lo que hagamos".



Analizando el esquema del equipo, Pabón explicó que "parece que jugáramos con un volante de marca, pero todos atacamos y defendemos. Tenemos un gran jugador como Sebastián Gómez, pero al lado tiene compañeros con mucha calidad. Este equipo está metido en lo que queremos, el que está jugando debe correr y meter. El compromiso siempre ha estado, nos hemos preparado muy bien físicamente y con la confianza del cuerpo técnico estamos mejor. En el fútbol moderno, el que no corra, no puede jugar, debemos prepararnos bien para mostrarnos de la mejor manera en el campo de juego".



En lo personal, Dorlan indicó que "estoy en un buen momento, en parte se debe a la confianza del técnico y mis compañeros. No era fácil llegar a Nacional, cada día me preparo para dar lo mejor de mí".



Finalmente, el jugador declaró que "los elogios son importantes y valoramos eso, al rival lo respetamos y por eso queremos hacer juegos de la mejor manera. Este buen momento se debe a todos, incluyendo a los hinchas. Buscamos brindar espectáculo y que sigan hablando bien, proyectamos grandes cosas".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8