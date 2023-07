Los dos grandes técnicos que habría descartado Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un entrenador para reemplazar a Paulo Autuori. El brasileño presentó su renuncia y dejó a los directivos a la deriva, pues ellos querían seguir un proceso y se cortó por razones que todavía se desconocen.



Mientras tanto, Nacional empezará la Liga BetPlay II-2023 con el interinato de William Amaral y Caio Mello, ex asistentes de Autuori y quienes vienen de perder el amistoso contra Millonarios en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).



Y aunque han sonado muchos candidatos para la dirección técnica verdolaga, se habrían descartado dos grandes nombres, que estaban entre los favoritos de la afición.



Según el periodista Carlos Antonio Vélez, los dirigentes empezarán a revisar hojas de vida, pero no tienen en consideración a dos referentes de la dirección técnica en Colombia.



“Reinaldo (Rueda) y Leonel (Álvarez) no llegarán, están descartados. No los pongan en lista”, dijo Vélez en su espacio ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.