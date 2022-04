Nacional venció 0-2 a Patriotas y sigue prendido en la parte alta

Atlético Nacional venció como visitante 0-2 a Patriotas, por la fecha 14 en la Liga I-2022, los verdolagas no brillaron en su juego, pero fueron contundentes gracias a los goles de Jefferson Duque y Sebastián Gómez, quienes fueron claves para que los antioqueños puedan brindar con tres puntos más, en el partido oficial número 4.000.

Al minuto 4 del primer tiempo, Patriotas realizó la primera aproximación del partido, con un remate de José Ramírez que logró rechazar la defensa de Nacional. Cristian Barrios, dos minutos después, inquietó el pórtico de Kevin Mier. Al 10, Darwin López con un remate cruzado, volvió a poner en aprietos a los verdolagas.



Al minuto 20, una falta de Emmanuel Olivera derivó en la amonestación al jugador argentino de Atlético Nacional. Con esta determinación del árbitro, el zaguero no podrá estar en el próximo partido contra América de Cali.



Fue hasta el minuto 22 y luego de un momento de juego cortado en que Nacional se aproximó al arco local, a través de un remate de cabeza de Giovanni Moreno que pasó cerca. Al minuto 29, Darwin López y José Andrade volvieron a arrinconar a la visita. Al 33, respondió Nacional con un remate de cabeza de Jefferson Duque que logró sacar el golero Carlos Mosquera.



Sobre el final, Kevin Mier fue la figura del partido con tres atajadas ante los remates de Cristian Barrios, Darwin López y Luis Pérez. El ‘23’ de Nacional estuvo atento para evitar el peligro y la caída de su pórtico.



En la etapa complementaria, Nacional salió en busca de abrir el marcador. Al minuto 6, Jefferson Duque con un remate de cabeza, pasó cerca del arco de Patriotas. El ‘9’ no pudo aprovechar un centro de Yerson Candelo.



Al minuto 12, Atlético Nacional se puso al frente en el marcador a través de Jefferson Duque, quien aprovechó una jugada colectiva iniciada por Giovanni Moreno y con un pase filtrado de Andrés Andrade, la esférica le quedó a Duque en el sector derecho y con remate cruzado venció la puerta de Carlos Mosquera. Este es el cuarto gol del campeonato y el 89 con la camiseta verde.



Patriotas intentaba ir por el empate, pero sus incursiones no eran efectivas, Nacional aguantaba, mientras que daban oxigenación a sus elementos con variantes. Baldomero Perlaza regresó a la competencia tras casi cinco meses.



Al minuto 32, Sebastián Gómez amplió la ventaja en el marcador con un remate de pierna izquierda que dejó sin reacción al arquero Mosquera. El volante aprovechó ese segundo aire que tuvo en la cancha para liquidar el encuentro.



Sobre el final, Nacional logró administrar el juego, siendo un equipo equilibrado, potente y versátil, frente a un Patriotas que tuvo chispazos, pero no fueron suficientes para darle pelea en el resultado. Este es el tercer triunfo consecutivo sobre este rival. En la próxima fecha, Patriotas visita en Santa Marta a Unión Magdalena, mientras que Atlético Nacional recibe al América de Cali.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8