‘Estoy adaptado al equipo y ojalá pueda brindar mucho más’: Quiñones

Atlético Nacional ya está en Uruguay concentrado para el partido por la segunda fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. El equipo verdolaga viajó este lunes para afrontar el juego del miércoles contra el Club Nacional de Montevideo. Uno de los jugadores que busca ser clave en el esquema de Alexandre Guimarães es Déinner Quiñones, con el picante que lo caracteriza, busca cada día su mejor versión.

“La plantilla es muy competitiva, siento que tenemos una nómina amplia, solo juegan once y el resto que no pueda jugar, debe estar muy concentrado, asumiendo con la mayor seriedad en los partidos. Siempre quiero dar lo mejor, estoy adaptado al equipo y ojalá pueda brindar mucho más”, precisó el jugador.



Además, “el equipo viene haciendo un buen trabajo, en Libertadores sacamos un gran trabajo, esta plantilla es de 27 jugadores y el que esté disponible debe hacerlo de la mejor manera”.



En lo personal, Quiñones expresó que “como enganche me siento bien, es una posición que me gusta, pero también juego bien por banda. Son once los que juegan y en la medida que tenga la oportunidad, espero hacerlo bien. Por banda soy más posicional de ida y vuelta, por el centro, tengo más libertad y acompaño al delantero”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8