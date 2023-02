Paulo Autuori destacó a su plantel contra Pereira: ‘No hemos sufrido’

Atlético Nacional sacó ventaja en el duelo de ida de la Superliga BetPlay contra Pereira. El tanto de Andrés Román contra Pereira les da la oportunidad de arrancar en el Atansio, el duelo de vuelta, para conquistar un nuevo título en Colombia. Estas fueron las declaraciones de Paulo Autuori, luego del triunfo.

Balance del partido: hemos ganado bien, hay que felicitar a los jugadores. Es un partido táctico y bueno. No hemos ofrecido ninguna oportunidad para Pereira y que causaran daño. Felicitaciones a los jugadores. Pereira es un equipo muy competitivo, por como juega, como se mete en el partido, siempre es complicado.



Queremos progresar en cada partido, sesión de entrenamiento. En el fútbol actual es fundamental ser competitivo, no basta con juntar buenos jugadores. Ahora pensar en Cali y felicitar y agradecerles a los jugadores, estuvieron concentrados.



Cambio en la forma con la expulsión: no perdimos la intensidad, me ha agradado. Quedé contento porque algo que hablamos es del nivel técnico competitivo. En el día a día en Medellín me habían preguntado sobre el trabajo para el año con dos sistemas, uno era 4-3-3 y 3-4-3. Queremos pocos ajustes, eso tiene que ver con el rival. Contra Jaguares no nos gustó mucho, contra Pereira nos gustó y necesitamos estar enchufados.



No sufrimos mucho en el partido, puedo concordar que debimos agobiar al rival en la zona final. Un partido decisivo y el equipo no sufrió. Eso significa que la parte táctica y estratégica fue bien interpretada.



No saco conclusiones, estamos iniciando el proceso. No vamos a hacer el análisis como debería ser, puedo hablar del partido. Jugar con las líneas, respetando la compactación fue fundamental para mantener la intensidad alta. Fue significativo.