Paulo Autuori, con la mira en la Superliga: ‘El equipo está listo’

Atlético Nacional ya tiene todo preparado para el duelo de vuelta en la Superliga. El elenco verdolaga llega con la ventaja de un gol contra Pereira, conseguido la semana pasada en el Hernán Ramírez Villegas.

El momento del cuadro antioqueño no es el mejor, por los resultados recientes y el estilo mostrado en Liga BetPlay, generando un sinfín de críticas en los aficionados. Estas fueron las palabras de Paulo Autuori, previo al compromiso de vuelta en la Superliga contra Pereira.



Búsqueda de competitividad y camino al título de la Superliga: tenemos muchas cosas por hacer, es un proceso. Hay cosas que vamos solidificando y así se construye un equipo, de atrás hacia adelante. Nuestro proceso en construcción y finalización necesita mejorar, con los partidos y sesiones de entrenamiento.



Tenemos gente calificada y es un equipo que puede ser fuerte, que añada calidad de juego individual. Es un proceso de menos a más. Así se puede integrar y no se retroceda en momentos importantes.



Mañana afrontaremos uno de esos momentos. El equipo está listo y ojalá se pueda tener un partido con calidad, con una linda atmosfera que tendremos.



Proceso de construcción y posibles estructuras para Nacional: hemos hablado que trabajaremos con dos estructuras, dependiendo del momento y contexto cual sería la mejor. Estamos construyendo la de mañana, pero tenemos un equipo listo, no ser cómodos con la ventaja.



Hemos pasado por estas situaciones y sabemos que una ventaja no puede ser para acomodarse. Ojalá mañana sea un día con inspiración en lo individual y colectivo.



Posibilidad de sumar otro título para su carrera: trabajo para una institución grandiosa y un título más es importante. Para mí no, en donde he participado, no gano nada. Yo participo en campañas victoriosas. El fútbol es la pasión alrededor del mundo, porque tiene dos protagonistas, jugadores e hinchas.



Cualquier otro que quiera ganar protagonismo, no lo hace. Lo ideal es sacar este primer título en 2023. Para mí es sencillo, si no se logra jugar competitivamente de un día para otro lado. Hay que competir, sacar el resultado, no pasa nada con jugar bien y no sacar el resultado, porque la gente termina molesta.



Nadie estará plenamente satisfecho. Hay que entender el contexto, con solidez, con buenas ideas y respetar un proceso. Hay gente que empieza bien el año, los felicito, porque casi siempre la foto del inicio es distinta del final.