Restrepo resaltó la actitud de Nacional: punto de oro en Palmaseca

Atlético Nacional logró sacar un punto importante en su visita a Palmaseca frente al vigente campeón Deportivo Cali, al final del partido, el asistente técnico encargado Carlos Restrepo analizó el desempeño de los verdolagas para seguir sumando en la tabla.

"Estuvimos al frente de un partido que tuvo varios contenido pero hay que rescatar la labor de los muchachos, el primer tiempo no era como esperábamos, pero en el segundo tiempo hubo reacción colectiva con los cambios. Esas cosas son las que debe tener un equipo para conseguir cosas grandes", remarcó el estratega.



Además, el 'Piscis' explicó el tema de los cambios para el segundo tiempo. "Nosotros sentíamos que en ataque no estábamos pesando para buscar el partido, había una entrega pero con el manejo de la pelota no nos dieron posibilidades de atacar y con el juego largo tampoco nos conectábamos. Pero con la entrada de Andrés Andrade el equipo se juntó más y luego con Giovanni Moreno, es un '9' que te volantea, te ayuda en todo el frente de ataque".



Además, "nos confundieron los goles tempranos, no creo que al equipo le faltara actitud. Si algo debemos rescatar es esa actitud, si queremos conseguir cosas importantes hay que combinar esto con el juego que tienen. En el segundo tiempo entendieron que debían reaccionar y ojalá pueda perdurar. Contra Jaguares recibimos el empate en un momento difícil, logramos reaccionar y ganar 3-1 y hoy logramos sacar un empate en una plaza muy complicada".



Finalmente, Restrepo comentó que "el fútbol tiene jugadas aleatorias, pero no nos podemos dejar llevar en lo que no pasó, por eso rescato esa actitud para superar el mal rato, hay un grupo de jugadores que lograron rescatar un empate en el camino a la clasificación".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8