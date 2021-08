Restrepo destacó la unión del grupo en los resultados de Nacional

Atlético Nacional goza de un buen momento en el campeonato. El equipo verdolaga es líder, mostrando cada vez un mejor juego y poco a poco refrenda su candidatura al título. En diálogo con los colegas del programa ‘Buenos días deporte’ en ‘Múnera Eastman radio’, el técnico Alejandro Restrepo habló sobre el andamiaje de sus dirigidos.



“Tenemos la conciencia de lo que es Atlético Nacional, estamos viviendo buenos resultados y eso muestra la buena energía, la unión en el trabajo. Cada uno aporta desde su lugar, seguimos manteniendo esa parte deportiva, la comunión con los directivos y si seguimos de esta manera, vamos a estar más cerca de los resultados que queremos a corto, mediano y largo plazo”, indicó Restrepo.

Además, “ha sido un trabajo colectivo, varios jugadores han tenido la oportunidad de jugar, tuvimos cinco semanas de pretemporada, con muchos partidos en donde hemos visto las variantes que puede tener el equipo. Hemos venido rotando, encontrar variedad sin cambiar nuestra idea de juego. Estamos con los pies en la tierra, apenas pasaron cinco fechas y estamos convencidos de lo que estamos haciendo, en busca de los objetivos”.



En cuanto a la experiencia, Restrepo señaló que “con el cuerpo técnico estamos desde hace varios años, ya conocemos la dinámica de la institución. Conocemos esta plantilla, tenemos una muy buena experiencia, tenemos un camino largo por recorrer y un conocimiento de la Liga que nos permita plantear cada partido de la mejor manera para conseguir los objetivos. Tenemos un plantel muy rico, con jugadores experimentados. Por mi cabeza pasan muchas variantes de juego que se pueden utilizar, como entrenador cada día me pone un reto para diseñar los entrenamientos y las nóminas, en las que todos se sientan a gusto”.



Pero el crédito no es solo de él y sus colaboradores, Alejandro precisó que “quiero dar mérito a los jugadores, colectivamente el equipo se ve bien por la capacidad de ellos para escuchar, asimilar las ideas y las decisiones que toman en la cancha. Por esa entrega, ese sacrificio de querer crecer como profesionales y a eso se debe el buen nivel de los jugadores”.



Sobre la habilitación de los refuerzos, Alejandro explicó que “con los nuevos, tenemos más recursos, confiamos en estos muchachos que seguramente nos va a aportar mucho y que en el futuro nos den muchas alegrías”.



El estratega habló sobre uno de los jugadores en el departamento médico como Juan David Cabal, quien tardará más tiempo para volverlo a ver en las canchas. “A Juan David (Cabal) lo conozco muy bien, es un chico con muy buenas condiciones, perfil zurdo, una buena técnica y entiende muy bien el juego. Ha tenido varias recaídas en sus lesiones y en el momento que esté bien, con el apoyo de sus compañeros, seguramente se va a potenciar y revalidad la formación de Nacional con los jugadores de esa posición. Ahora tiene una contractura en el isquiotibial y posiblemente tendría poco más de un mes más de recuperación, lo más importante es la salud, no acelerarnos y que él pueda venir bien. Estamos trabajando con Andrés (Rodríguez) en la parte mental”.



Finalmente, explicó la razón por la cual no estuvo Emmanuel Olivera en el partido contra Patriotas. “Emmanuel (Olivera) tuvo un tema personal, contra Cali también tuvo un golpe fuerte. Ya está con el grupo desde los últimos días de la semana anterior y seguramente podrá estar disponible para el próximo partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8