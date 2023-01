Cristian Zapata: ‘Es bueno el regreso de jugadores experimentados’

Atlético Nacional continúa su preparación para arrancar la Liga BetPlay. Los refuerzos se han ido acoplando al plantel verdolaga, bajo el mano de Paulo Autuori. Uno de los nuevos es Cristian Zapata, quien regresó al fútbol colombiano, tras su paso por Europa y Argentina.

Estas fueron las declaraciones del defensor, sobre retornar a la Liga BetPlay “Contento, emocionado de volver nuevamente al fútbol colombiano, después de tantos años. Sabemos que Once Caldas que lleva varios años de trabajo con su técnico. Será complicado, pero nos venimos preparando para afrontarlo”.



Agregó sobre la importancia del trabajo con Autuori y del talento que hay en el plantel profesional “El profe tiene mucha experiencia, recorrido. Sabe trabajar los partidos, estamos contentos de tenerlo como técnico. Es positivo el regreso de muchos a Colombia, podemos aportar un poco más de experiencia, de nuestro recorrido. Que sea un gran año para todos y un buen espectáculo para el fútbol colombiano. Hay un buen grupo de trabajo, en todo sentido. Llegar acá a Nacional es algo maravilloso, por todo lo que representa. Hay jóvenes talentosos y acá estamos para aportar un poco de nuestra experiencia para que crezcan.”.



“Estamos motivados para la Liga, hay poco tiempo de trabajo y me he sentido bien. Es una linda competencia porque cada uno de los muchachos tiene las capacidades para ser titulares. Hay que demostrar en el día a día esos merecimientos. Estoy contento porque es una competencia sana, esperamos estar entre los titulares” agregó.

Concluyó con las opciones en cancha que puede mostrar con Nacional, además, de su preparación física y el reto contra Once Caldas “El tema táctico, en San Lorenzo jugaba en línea de tres y estaba en la mitad. Esa es una posibilidad, si no, lo haré como el profesor decida, por eso no será problema. La defensa de cuatro se me facilita más. Será difícil e intenso el compromiso contra Once Caldas, todos los equipos se preparan bien para hacer un gran campeonato. Estoy en un 80%, hemos trabajado bien. La motivación está, es lo importante y es buena. Hay que seguir demostrando y rindiendo. Hay motivación de venir a hacer grandes cosas”.