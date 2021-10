‘Ciertas situaciones nos impidieron llevarnos el resultado‘: Restrepo

Atlético Nacional se fue con las manos vacías en su visita al Deportivo Pereira, por la fecha 12 en la Liga II-2021. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo y el jugador Yerson Candelo dejaron sus sensaciones sobre este revés, el primero en el campeonato para los verdolagas.



“Debo felicitar al Deportivo Pereira, porque es un equipo que compitió bien y ganó con sus argumentos. En el segundo tiempo, cuando igualamos el marcador el partido estuvo parejo, con acciones a lado y lado, donde cualquiera que cometiera un error lo podía perder. Nosotros no llegamos claros en los últimos minutos, ellos aprovecharon por tener un par de hombres frescos arriba y lograron concretar el gol en una acción puntual”, señaló Restrepo.

Sobre la ubicación como titular del arquero Kevin Mier, el técnico explicó que “sabemos lo preparado que está Kevin Mier para asumir en cualquier momento el arco de Nacional. Supimos la oportunidad que tuvo en este partido, tuvo un buen juego a pesar de los goles y la derrota. El grupo le da un gran respaldo, creemos que tiene un gran futuro y que sería importante que jugara pensando en lo que viene”.



En cuanto a las posiciones en cancha de jugadores como Andrés Andrade y Dorlan Pabón, Alejandro Restrepo comentó que “con la estructura en el medio campo de Pereira, buscamos ubicar más jugadores para tener superioridad numérica. Logramos progresiones, pero no estuvimos finos. En esas ubicaciones quisimos sacar ventajas, el equipo tuvo variantes, pero faltó ser más consistentes”.



Finalmente, opinó sobre Geisson Perea y el juego que realizó la línea de centrales del equipo. “Geisson (Perea) es uno de los jugadores con más minutos en la temporada, es un líder en nuestro equipo, ha jugado partidos donde el equipo sacó el cero, confiamos en él, en su capacidad y cuenta con el respaldo nuestro y de todos los compañeros. En el juego básicamente, se complementaron bien. Hicieron un trabajo con buenos complementos cuando Pereira nos atacó. Situaciones puntuales del juego no nos permitieron llevarnos un mejor resultado. Pero es algo que podemos corregir con trabajo, dedicación y humildad”.



Por su parte, Yerson Candelo confía en que el equipo corrija los errores cometidos en cancha para imponerse en los próximos partidos de Liga y Copa, a pesar que no va a estar por ser convocado a la Selección Colombia. “Hicimos un gran trabajo colectivo, los goles que marcamos fueron muy bien elaborados. Pero cometimos errores puntuales que ellos fueron efectivos. Nuestra idea de juego es muy ambiciosa y siempre en pro de atacar y hacer goles. El rival tuvo su mérito y al final se lleva la victoria. Hay que retomar algunas cosas que dejamos de hacer en este partido, el equipo está sólido, sabemos qué es lo que queremos. Recuperarnos bien para marcar la diferencia en Cali y luego, definir el paso a la final en nuestra casa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8