¡Semejante confesión de amor! Mensaje de Ospina ilusiona a Nacional

En los últimos años se ha visto el regreso de reconocidos futbolistas colombianos al rentado local: Faryd Mondragón, Elkin Soto, Camilo Zuñiga, Pablo Armero, Adrián Ramos y el más reciente Fredy Guarín.



Para muchos de ellos, es un sueño vivir sus últimos días en el profesionalismo con el equipo que llevan en su corazón. Situación que, en un futuro cercano, ilusiona a los hinchas de diferentes clubes.



Justamente sobre lo anterior, David Ospina habló en ESPN Colombia sobre los años de carrera que tiene por delante y su deseo de retirarse en Atlético Nacional, club que lo vio debutar en 2005.

En primera medida, el arquero antioqueño aseguró que al retiro “no hay que tenerle miedo”. Lo importante pasa por, según él, ser consciente de que llegará inevitablemente y con ello irse preparando en los últimos años de carrera.



“Es algo que llegará en algún momento y si te coge preparado no será tan fuerte. A medida que pasan los años y ves cerca ese momento, es algo que empiezas a hablarlo”, puntualizó.



Por ejemplo, en su caso ya comenzó con dicho proceso, a pesar claro de tener varios años de fútbol por delante: “Yo ya empecé a hablarlo con mi señora. Tenemos dos hijos, debemos pensar en lo mejor para ellos y nosotros. La idea es que cuando llegue el momento haya muchas posibilidades, alternativas; un plan a, b y c”.



Ahora bien, antes de que llegue el día del adiós, el hombre de Selección Colombia reveló que tiene un deseo pendiente: retirarse vistiendo los colores del verde paisa.

​“Si volvemos a esa época de Atlético Nacional sería un sueño concluir o terminar mi carrera. Es un equipo del cual soy hincha, que me dio a conocer, que me dio la oportunidad de debutar como profesional, en el cual gané dos títulos y en donde también me faltaron muchas cosas por hacer”, expresó.



Es más, se animó a contar que siempre les hace fuerza, mantiene comunicación con gente del club e intenta dar una mano en lo que puede “para que la institución siga creciendo”, Palabras más, palabras menos el conjunto verdolaga “siempre estaré pendiente y siempre estará en mi mente un día poder regresar y concluir esto”.