Danovis Banguero es claro: fortalezas y cosas por mejorar en Nacional

Con la resaca de no haber podido llevarse el clásico antioqueño, Danovis Banguero realizó un balance del juego, donde intentaron desde su solidez defensiva, ser un equipo desequilibrante, pero en Nacional, se estrellaron contra un muro de Independiente Medellín bien ubicado. Al final del partido, el ex Deportes Tolima analizó el juego y lo que deberán estar atentos para no sufrir en los próximos partidos.



“Estamos satisfechos, aunque con el sinsabor del empate en el clásico. Felicito la labor del rival, el trabajo táctico que hicieron cortándonos líneas de pase, se vio en el partido. Nosotros salimos a buscar, a proponer, pero nos faltó ser más fino en el último pase”, destacó Banguero.



Además, “son dos equipos que están buscando su entrada al grupo de los ocho, independientemente del presente que tenga cada cual, fue un partido muy intenso, físico, con poco buen juego. El que anotara iba a marcar la diferencia, nos faltó más lucidez, pero también trabajamos y debemos tener en cuenta lo que nos faltó para poder cerrar los partidos”.



En cuanto a lo que deberán corregir, Danovis expresó que “ese último pase para concretar y dejar bien ubicado al delantero, es lo que debemos corregir. De resto se hizo el trabajo, se corrió, se jugó, fuimos aplicados y el punto también es válido”.



Finalmente, el lateral resaltó lo que más le gustó del equipo en este encuentro. “Destaco la solidez defensiva, no solo en el 4-2, con nuestro arquero Aldair (Quintana), sino también la misión de los atacantes para presionar. Por ahí nos faltó generar más opciones, pero también hay que tener en cuenta que el rival también trabaja”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8