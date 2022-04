Cristian Castro habló sobre su momento con la camiseta de Nacional

Atlético Nacional empató 0-0 con Once Caldas por la fecha 17 en la Liga I-2022, los verdolagas no fueron eficaces y tuvieron que dividir puntos frente a un conjunto manizaleño que se defendió bien y corrigió los errores cometidos en el juego por Copa Colombia frente al mismo rival.



Al final del partido, el defensa Cristian Castro Devenish habló en conferencia de prensa sobre su momento y lo que debe mejorar el equipo para el tramo final del campeonato.

"Todos los partidos son diferentes, el rival en este partido fue más cerrado. Generamos opciones que no concretamos, pero salimos a ganar. Conseguimos un punto y tenemos la obligación de seguir mejorando", remarcó.



En cuanto al trabajo defensivo, Castro comentó que "entre los centrales nos respaldamos independiente con quien juegue. Hay que buscar mejorar siempre. Cada uno tiene que estar preparado para jugar, todos estamos de la mejor manera física y mentalmente, tenemos todo y hay que aprovecharlo".



Sobre su nivel, el zaguero ex Boavista de Portugal indicó que "trabajo para aportarle al equipo, he venido trabajando en la media distancia. Mis compañeros me dan la confianza, voy paso a paso, esperando anotar pronto".



Finalmente, el jugador que tuvo paso por el viejo continente, espera que en Colombia haya más minutos de juego, haya dinámica y un mejor espectáculo. "El fútbol europeo es más dinámico y se juega más, eso es lo que queremos. No estoy criticando lo que se hace acá, sino que espero que podamos llegar a esos niveles de intensidad".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8