Razones de las salidas de Andrade, Mejía y Mantilla en Nacional

Atlético Nacional comenzó a tomar decisiones tras la eliminación del equipo en la Liga BetPlay II-2022. Este martes, el equipo verdolaga anunció mediante un comunicado, la salida de Andrés Andrade, Alexander Mejía y Daniel Mantilla. A continuación, detallaremos cinco razones de la salida de estos elementos que supieron ser claves en el conjunto antioqueño.



Andrés Andrade



Ciclo: El ‘Rifle cumplió un ciclo de dos años con el equipo. Llegó con Juan Carlos Osorio, su nivel fue muy bueno en 2020 y parte de 2021, donde significó su llegada a la Selección Colombia. Luego sufrió una lesión y la irregularidad marcó su salida.



Rendimiento: Andrade jugaba muy bien como extremo y como interior, era potente cuando tenía el arco más cerca. Sin embargo, luego de la lesión sufrida en Bolivia con la Selección Colombia, la curva descendió. En juegos de torneos internacionales y otros encuentros no pudo brindar lo que se requería.



Redes sociales: El entorno de Andrade no le ayudó mucho para resistir las críticas en Nacional. La exposición mediática de su esposa, hizo que muchos adeptos y críticos tuvieran más fierezas.



Otra idea de juego: Paulo Autuori tendría enfocado una idea de juego, en donde un enganche no tendría ese rol. Andrade jugó bien en primera línea, pero esa función la hace Sebastián Gómez, como extremo no daba ese picante para penetrar mejor, la pelota quieta no es tan fuerte y en jugada colectiva, malogró varias opciones.



Salario: Nacional anda en reestructuración financiera y el salario de Andrade es considerable, teniendo en cuenta su experiencia y permanencia en el equipo. Pensando en otros refuerzos, prescindir de un jugador costoso, aliviana el presupuesto para 2023.



Alexander Mejía



Tercer ciclo cumplido: Alexander Mejía es de los pocos jugadores que en Nacional logró celebrar títulos en sus tres ciclos como jugador. En total, llegó a los 10 títulos logrados en el equipo. El ‘capo’ pudo llenar su asignatura pendiente anotando un gol este semestre. Grande también es saber irse, quizás pudo ser con un poco más de relevancia, pero era un ciclo deportivo exitoso que demandaba su final.



Pelear el puesto: Los buenos niveles de elementos como Jhon Duque, Nelson Palacio y Sebastián Gómez significaron que no tuviera las mismas oportunidades que en otros años. En un momento clave del primer semestre, una lesión afectó en el equipo. Es un líder dentro y fuera de la cancha, pero si quiere jugar, le toca buscar otros horizontes.



Competencia: Va de la mano con lo anterior, hay muchos jugadores en esa posición del campo y Nacional necesita darle rodaje a otros elementos que tendrán una posible reventa.



Salario: Al igual que Andrade, la experiencia en el campo, los títulos hicieron que llegara a Nacional con un sueldo sustancial. Si el equipo verde necesita refuerzos, necesitaba alivianar la carga salarial.



Amenaza para los directivos: Con su experiencia, liderazgo dentro y fuera de la cancha, en la óptima que Nacional pretende bajo nuevos lineamientos, es que no haya tanto ‘capo’ y más referentes que logren acompañar a los más jóvenes.



Daniel Mantilla



Oportunidad de negocio: Mantilla tenía opción de compra que Nacional no ejerció, además del equipo verdolaga, el santandereano tiene ofertas en Colombia y el exterior que seguramente pudieron ser más atractivas para el jugador que terminaba contrato a fin de año. No sabemos a ciencia cierta, pero pudo ser el mismo jugador que no quería continuar el vínculo.



Nivel de juego: Daniel fue de mayor a menor en Nacional. El primer semestre fue muy bueno para el jugador, llegaron las lesiones, situaciones familiares, fue papá hace poco y todas esas cosas van afectando en el rendimiento, porque no hay la suficiente práctica.



Lesiones: Un par de lesiones lo sacaron de momentos claves a lo largo del semestre. De imponderable pasó a ser una moneda de cambio y un jugador que entraba para rematar partidos.



Evaluación: No pudo superar cláusulas que brindaba en su contrato y que hacía la compra obligatoria. Ante esos percances, fue más simple su salida. El último partido, entró en el segundo tiempo, tuvo la culpa en la falta en contra y posterior gol de La Equidad.



Idea de juego diferente: Paulo Autuori buscará otra manera de juego para 2023 y Mantilla no habría estado en sus planes. Esa razón técnica también pudo explicar más cosas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8