Nacional se destapó tras acuerdos con Los Del Sur: 'No más beneficios'

Solo hasta este miércoles, Atlético Nacional reveló las conclusiones tras la reunión de la 'Mesa del Fútbol' que reunió al club, a la barra Los Del Sur y a la Alcaldía de Medellín, buscando una serie de acuerdos tras el escándalo que se destapó con los distubios del 16 de abril en pleno clásico Nacional-América en el Atanasio Girardot.



La buena noticia para los verdolagas es que podrán volver a jugar en Medellín, luego que la Alcaldía decidiera no prestarles el Atanasio hasta no resolver los problemas con su barra. Esta fue la razón por la que Nacional tuvo que jugar Copa Libertadores en Barranquilla ante Melgar la semana anterior.

En el comunicado que publicó el club verde este miércoles, indica que tras el diálogo con Los Del Sur se mantuvo el "no entregar beneficios de ningún tipo a las barras de fútbol, en línea, también, con las directrices de la Dimayor".



Cabe recordar que en los últimos días la Dimayor se pronunció tras los actos violentos en el Atanasio y mencionó "la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares".



Nacional ratificó que "la logística de la tribuna sur seguirá a cargo de la AN logística, entidad que desde hace cerca de 10 años ha realizado esta actividad". De igual manera, expresó que la logística de las tribunas norte, oriental y occidental seguirá operando como lo ha hecho hasta ahora con la empresa que tienen contratada.



Atlético Nacional informó que "no tendrá contratos con las barras de fútbol para la prestación de cualquier tipo de servicio". Finalmente, dijo estar "comprometida con su gente y con su hinchada", abriendo las puertas para vivir la fiesta del fútbol en paz.