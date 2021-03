Nacional apela a la parte física para optimizar su rendimiento

Con 16 partidos jugados en tres competencias, Atlético Nacional avanza en su temporada, gestionando la totalidad de su nómina y buscando alternativas para que el jugador que salga, no afecte el rendimiento del equipo a lo largo de los encuentros.



El brasileño Felipe García, preparador físico verdolaga, detalló algunas claves para que el grupo se encuentre bien físicamente y demostrando una buena capacidad técnica en el campo de juego. “El equipo está muy bien, es el resultado de todo el trabajo de los distintos departamentos del club y el compromiso de los jugadores. Tenemos muchos juegos seguidos y para eso necesitamos de todo el grupo que esté lo mejor posible”.



Además, “hay un desgaste por la seguidilla de juegos, pero lo importante es que, en cada juego, el equipo esté lo más fresco”.



Sobre las molestias físicas, García expresó que “las lesiones hacen parte del deporte de alto rendimiento. Lo que podemos hacer es evaluar el desgaste después de cada juego, analizar los GPS. Con el cuerpo médico analizamos la creatinina (CPK) y luego unimos todos los datos para evaluar la recuperación para tomar decisiones. Hacemos trabajos preventivos durante los entrenamientos, para evitar al máximo las lesiones y cuando se den, el tiempo de recuperación sea mínimo”.



En cuanto a su perfil, “soy licenciado en educación física, soy fisiólogo, este es el quinto país en el que trabajo. Soy brasileño, por lo que entiendo la idiosincrasia del colombiano. Hay que trabajar fuerte, el esfuerzo no se negocia”.



Además, “esta es nuestra vida, nuestra pasión, después de un juego fuerte, al otro día queremos entrenar. Esta semana tendremos dos juegos, en el fútbol, la costumbre debe ser ganar y no podemos descuidarnos, estamos muy concentrados para mañana y siempre debemos estar listos”.



Uno de los jugadores que ha sorprendido en su nivel es Jarlan Barrera, el samario realizó una dieta especial y luego que superó el covid-19, lo fueron llevando poco a poco y con el pasar de los partidos, es una de las figuras del equipo. Sobre esa evolución del samario, el profesor García declaró que “además de la parte física y técnica, no podemos descuidar la parte mental. Los jugadores son muy competitivos y desde que nos 'compren' la idea, estamos en la mitad del camino. Jarlan (Barrera) está muy concentrado y quiere ganar todos los partidos, estamos muy felices. Le gusta mucho el baloncesto, así que por ese lado también le hemos podido llegar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8