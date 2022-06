Nacional mantuvo la hegemonía del visitante: la vuelta en patio ajeno

Atlético Nacional logró la corona del fútbol colombiano, luego de cinco años de sequía sin ligas. La complicación de los verdolagas en el partido final en Ibagué, se vio zanjada con un gol sobre el final del compromiso de Jarlan Barrera, poniendo el tanto diferencial, que le dio a los antioqueños su estrella 17, ratificándose como el equipo más ganador del fútbol colombiano.

La suerte tampoco acompaña al Tolima. Segunda final consecutiva que caen en Liga, además, siendo en casa. No es casualidad, hay factores que influyen para llegar a estos resultados. No solo el partido de ida, con un resultado favorable, para poder consolidarse, sino el lograr la estrella en casa ajena.



Con la final del 2022-I, se cumplieron un total de 40 campeonatos bajo el formato de los torneos cortos. De esos campeonatos conseguidos en Colombia, en 18 oportunidades, los equipos se coronaron en patio ajeno.



La lista la lidera Junior, con cuatro coronas (2004-II, 2011-II, 2018-I y 2019-I). Tolima con tres (2003-II, 2018-I y 2021-I). Con dos vueltas olímpicas están América (2002-I y 2020), DIM (2002-II y 2004I), Cali (2015-I y 2021-II) y Nacional, actual campeón (2013-I y 2022-I).



Con una sola corona en patio ajeno están Cúcuta (2006-II), Once Caldas (2009-I) y Millonarios (2017-II).