El desahogo de Jarlan Barrera: ‘fueron tres años bien hijue…”

Atlético Nacional acudió a la épica, en medio del sufrimiento y de estar muy cerca de tener la estrella fuera de su bolsillo. Jarlan Barrera llegó desde el banco de suplentes, en un momento que los verdolagas le apostaron a ir al ataque. Minuto 90 y gol del barranquillero, silenció en Ibagué y jubilo en la afición en Medellín.

En medio de las lágrimas, Barrera habló para la transmisión de televisión, en medio de las lagrimas “Esto es por mi familia, por todos los que están en la casa. Mi hijo, mujer, mi mamá y papá, a mi tio que está en el cielo. Todos esperando este momento, fueron tres años bien hijue… luchados, sufridos. Nos echaron mier.. y aquí estamos”.



“Es para mi mujer, que siempre estuvo conmigo cuando caía. A pesar de que me quisieron llamar en un momento cosas que no son. La gente siempre tendrá alguien que lo dará todo, así las cosas, no salgan. También sufro y sufre mi familia. Que disfruten lo que deban disfrutar” agregó.





Además, destacó al rival, elogiando la labor del Tolima “para los hinchas que están, fue sufrido. Si no es así, no vale la pena. Se logró hacer, así no jugáramos bien. Tolima es un equipazo, por su gente, deben tener orgullo por el equipo que tiene”.