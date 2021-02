Atlético Nacional se alista para una maratón de encuentros en marzo

Un mes exigente y agotador le espera a Atlético Nacional en marzo, donde deberá afrontar nueve partidos, siete por Liga y dos por la segunda fase previa en la Copa Libertadores, en donde se jugará gran parte del semestre.



En promedio, los verdolagas competirán cada 3,4 días y es donde Alexandre Guimarães deberá gestionar muy bien su nómina para evitar complicaciones. Amenazas como el covid-19, las lesiones o los bajos niveles, serán temas que le puedan preocupar al técnico brasileño.

"Físicamente hemos ido progresando y a partir de eso, está la exigencia de jugar en las dos fases a una misma intensidad. Hay partidos como contra América, Pasto, Once Caldas donde lo hicimos muy bien. También contamos con jugadores muy técnicos, pero para afrontar un fútbol de transiciones, debemos tener seguridad para hacer un juego técnico que no estemos expuestos a las transiciones del rival", declaró el técnico brasileño nacionalizado costarricense.



En cuanto a los rivales, recibe este martes 2 a Alianza Petrolera en el Atanasio, luego visita en Rionegro el sábado 6 a Águilas Doradas. El jueves viajaría a enfrentar al ganador de la serie entre Guaraní de Paraguay y Royal Pari de Bolivia, donde posiblemente sea el cuadro ‘aborigen’ el oponente de los antioqueños, teniendo en cuenta que como visitante, goleó a los cruceños por 1-4.



Después del duelo de Copa Libertadores, recibe en el Atanasio a Junior, uno de los candidatos al título, el jueves 18 juega el partido de vuelta de la fase previa 2 de Libertadores, para luego viajar a Bogotá para medirse con Millonarios, un equipo que el semestre anterior desató la crisis en los verdes, que derivó con el despido de Juan Carlos Osorio.



Entre semana, posiblemente el miércoles 24, reciba a Jaguares de Córdoba, equipo que lo acosa la tabla del descenso y que está haciendo una gran campaña, el fin de semana del 28 de marzo juega el clásico antioqueño frente al DIM y si alcanzan los días, el miércoles 31, visita a Deportes Tolima en Ibagué, otro rival que ya lo amargó este año, sacándolo de la Copa Colombia.



"Desde el comienzo y ahora donde tendremos más juegos, es que gestionamos una nómina amplia en donde podamos tener la tranquilidad para realizar las rotaciones que sean necesarias. Ya tenemos un grupo base en la que estamos satisfechos. Hoy (viernes) tuvimos dos sesiones; en la mañana con jugadores que no actuaron, hicieron una práctica muy buena. Seguramente tendrán oportunidades para jugar y esperamos que respondan", precisó Guimarães.



Finalmente, sobre el posible rival de Copa, el técnico expresó que "creemos que nos va a tocar Guaraní por lo que mostró en su partido de ida. Eso nos permite ir gestionando la nómina para llegar al cien por ciento con el grupo que vaya a viajar a Paraguay. Por eso estamos atentos junto al cuerpo médico".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8