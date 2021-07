El difícil calendario de Nacional en la Liga II-2021

Atlético Nacional afrontará la Liga del segundo semestre con la obligación de ser protagonista y pelear el título. El calendario, exigente de comienzo a fin, donde tendrá 10 partidos como local y dos más que no saldrá de territorio antioqueño y los ocho restantes en plazas complicadas como en Tunja, Barranquilla y Cali contra América. A continuación, analizamos el camino que emprenderán los verdolagas para conseguir la anhelada estrella 17.



El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo tendrá un duro debut contra Envigado en el Polideportivo Sur. Si bien, ya lo derrotó en la pretemporada, por los puntos es a otro precio y la cancha del naranja obliga a un gran desgaste físico. Si del tema físico hablamos, la segunda fecha, Nacional recibe al Tolima en el Atanasio, su bestia negra en los últimos años, vigente campeón y un equipo que juega cómodo como visitante.



La tercera fecha, Nacional visitará El Campín para medirse contra Santa Fe, quien tiene en sus filas ex verdes como Alexander Mejía y Neyder Moreno. Si bien en Bogotá, Nacional juega prácticamente de local, la ausencia de público hace un partido con pronóstico reservado. En la cuarta fecha recibe al Deportivo Cali, quien mantuvo una base y que, en su última visita al Atanasio, se llevó un punto. En la quinta visita en Tunja a Patriotas, la cancha con pasto alto y los equipos de Jorge Luis Bernal son rocosos y les imponen desafíos a los nacionalistas.



La fecha 6,7 y 8, Nacional recibe al recién ascendido Quindío, a Águilas Doradas y visita en Barrancabermeja a Alianza Petrolera, aunque los partidos hay que jugarlos, es una buena oportunidad para sumar nueve puntos y sacar ventaja con miras a la clasificación. En la novena fecha, vuelve La Equidad al Atanasio, equipo que eliminó a Nacional el torneo anterior y mantuvo su base, mientras que en la décima jornada visita en Barranquilla al Junior.



Para la undécima fecha, Nacional recibe al Pasto, luego visita en Pereira al Deportivo Pereira, en un estadio que conoce bien como el Hernán Ramírez Villegas, donde ofició como local en la Copa Libertadores. En la fecha 13, visita en Neiva al Atlético Huila y en la 14 jugará el clásico antioqueño frente al DIM. En la 15 visita en el Pascual al América dirigido por Juan Carlos Osorio, luego en la 16 recibe a Once Caldas, en la fecha 17 visita en Montería a Jaguares, en la 18 recibe al Bucaramanga y ya no sale más del Atanasio, puesto que en la fecha 19 juega el segundo clásico contra el DIM y cierra el todos contra todos, por la fecha 20 contra Millonarios.



Para este campeonato, regresan los cuadrangulares semifinales, es decir, seis partidos para que el equipo tenga más rodaje y de ganar su zona, jugaría la final con el ganador del otro cuadrangular en busca del título. Nacional no tiene torneo internacional en este semestre, con lo cual podrá mantener una base e ir ensayando variantes siempre y cuando, el calendario y el presente en la tabla se los permita.



Solo queda esperar el trasegar de los verdes, quienes están a seis puntos de la cima en la reclasificación y solo una palabra está en la mente de cuerpo técnico y jugadores y esta es ganar.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8