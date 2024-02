A dosificar fuerzas: el frenético mes que se le viene a Nacional

Atlético Nacional comenzará este jueves un mes bastante intenso en su calendario de este 2024. El cuadro verdolaga deberá pensar no solo en la Liga sino también en la Copa Libertadores.



Los verdolagas iniciarán su travesía por este frenético mes ante Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot y luego el fin de semana deberán medirse a Águilas Doradas en Rionegro.



Cuatro días después, Nacional tendrá que viajar a Tunja para medirse a Patriotas y a los tres días regresa a Medellín para el clásico ante Millonarios. De ahí, los antioqueños deberán marchar rumbo a Palmira donde se medirán a Deportivo Cali en el clásico de verdes.

Después de esas cinco fechas de Liga, Nacional deberá jugar con las nóminas ya que tendrá dos juegos en 24 horas. Seguramente se llevará al plantel principal para el debut en la fase previa de Copa Libertadores ante el vencedor de Aucas vs. Nacional de Paraguay el 21 de febrero y se dejará una nómina alterna que enfrentará a Jaguares el 22 del mismo mes.



Esa semana agitada seguirá el domingo 25 en Bogotá ya que Nacional deberá ir a la capital colombiana para enfrentar a La Equidad en Techo.



Finalmente, dos días antes del fin del mes se sabrá si Nacional avanzó o no a la siguiente fase de la Libertadores ya que jugará la vuelta ante el ganador de Aucas y Nacional de Paraguay.



Calendario de Nacional en febrero



Nacional vs. Once Caldas - 1 de febrero



Águilas Doradas vs. Nacional - 4 de febrero



Patriotas vs. Nacional - 8 de febrero



Nacional vs. Millonarios - 11 de febrero



Cali vs. Nacional - 16 de febrero



Aucas / Nacional (P) vs. Nacional - 21 de febrero



Nacional vs. Jaguares - 22 de febrero



La Equidad vs. Nacional - 25 de febrero



Nacional vs. Aucas /Nacional (P) - 28 de febrero