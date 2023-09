Ex figura del Medellín que quiere Atlético Nacional: ¿de qué depende?

Atlético Nacional quiere agitar el mercado de fichajes de la Liga Betplay con un sorpresivo movimiento, ahora que se ha topado con un detalle del reglamento que no estaba tan calculado.

El tema es claro: el reglamento de la Liga Betplay le permite al verde inscribir en las próximas horas jugadores gracias a la salida del mediocampista Jhon Solís en medio del torneo. El tema es que hay que apurarse pues esa ventana cierra el 15 de septiembre.



El objetivo es por lo menos inesperado: una ex figura de Independiente Medellín que no parece contar con Alfredo Arias y podría presionar su salida.



Según dijo Felipe Sierra en Primer toque de Win Sports, en la mira está el mediocampista Andrés Ricaurte, quien fue clave en la etapa de David González y tuvo gran protagonismo, pero sufrió problemas físicos. Del último se recuperó pero no llegó a ser inscrito.



Dice la fuente que la opción parece viable para todos, pero al jugador le quedan cuatro meses de contrato y eso obliga a los clubes aponerse de acuerdo, lo cual, a tan pocas horas del cierre de la ventana de inscripción, no es sencilla.