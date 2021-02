Bryan Rovira se siente cómodo con la idea de juego de Guimarães

Luego de una semana donde no tuvieron competencia, Atlético Nacional se vuelve a meter en la Liga por la séptima fecha contra Once Caldas en Manizales. Bryan Rovira es uno de los jugadores imponderables en el esquema de Alexandre Guimarães, el volante cesarense confía en tener una mayor fluidez de juego.



“Venimos haciendo un buen trabajo en defensa, es importante seguir haciendo nuestro juego para contrarrestar las virtudes de Once Caldas, un equipo que es veloz, con transiciones rápidas. Al comienzo hablamos con el cuerpo técnico y nos comentó lo que buscaba en los volantes, ser ordenados, fuertes en la zona y sacar al equipo. Junto con Baldomero (Perlaza) nos conocemos mucho más y poco a poco estamos mejorando”, destacó.



En lo personal, el jugador indicó que “nuestra función es hacer un buen inicio y salida y dejar la pelota en el último tercio. Contamos con compañeros que nos hacen las cosas muy fáciles. El crecimiento personal ha sido muy bueno, con el pasar de los partidos se está mejorando, corrigiendo las falencias, tener más intensidad y esa es la clave”.



Sobre las labores tácticas, Rovira comentó que “la pelota parada ha sido muy importante, la trabajamos dos veces en la semana, corrigiendo los detalles. Con el profesor trabajamos mucho también espacio reducido, esquemas como 4-2 para ir conociendo otras bondades técnicas”.



Además, “Nacional como local debe ser un equipo que siempre gane, de visitante por ser Nacional debe salir a proponer. Pienso que nos estamos soltando con el pasar de los partidos y esperamos que en Manizales podamos conseguir el triunfo”.



Finalmente, el jugador opinó sobre Royal Pari o Guaraní, los posibles rivales en la Copa Libertadores. “No tenemos preferencia por algún rival de Copa Libertadores, en los próximos días vamos a tener más videos para analizarlos. Sabemos la importancia que tiene este torneo para nuestro club y esperamos tener un gran rendimiento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8